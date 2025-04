Marija Zaharova je u pravu - EU je brod koji tone i Srbiji nikako nije potrebno da se veže za tog budućeg mrtvaca. Posebno je opasno da ulazimo u saradnju sa zemljama EU u oblasti namenske industrije, znajući pritom da se te zemlje spremaju za rat sa Rusijom, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je istakao presudan značaj ruskog naroda i žrtava koje je isti podneo za oslobađanje naših krajeva.

- Rusija je oslobodila Beograd i mnoge druge krajeve naše zemlje od nacista, to ne možemo i ne smemo da zaboravimo. Preko 650.000 sovjetskih vojnika je prošlo kroz petodnevni marš kroz Bugarsku i stiglo do granice sa Jugoslavijom do 11. septembra 1944. godine. Zahvaljujući maršalu Tolbuhinu u Srbiji je poraženo 160.000 pripadnika nemačkih trupa i 15.000 Nedićevih nacističkih kolaboranata. Šta bi bilo bez snažnih sovjetskih tenkovskih i mehanizovanih korpusa koji su rešili ishod tronedeljne bitke. Tu su svakako i podvizi naših vojnika i oficira, ali ne smemo zaboraviti da je 19.000 sovjetskih vojnika poginulo tokom Beogradske operacije. Bez njih ništa ne bi bilo moguće, jer su Titove partizanske jedinice bile lako naoružane i uglavnom skoncentrisane na prostoru današnje Republike Srpske i BiH. Oni su imali važnu, ali ipak pomoćnu ulogu - podvukao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige poručio je da i danas, u ovim teškim i izazovnim vremenima, moramo sačuvati najbolje moguće odnose sa Rusijom i ruskim narodom.

- Ko to ne zna, neće ili ne sme - neka se skloni! U suprotnom, navući će na sebe prokletstvo Svetog Petra Cetinjskog koji je prokleo svakog ko pokuša da razdvoji Srbe od Rusa - zaključio je Đurđev.