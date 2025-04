'Odgovornost opozicije je neizbežna'! Đurđev: Šteta od protesta meri se milijardama, odgovornost je neizbežna

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev ocenio je da se Srbija suočava sa ozbiljnim posledicama višemesečnih studentskih protesta, koji su postali sredstvo za destabilizaciju države.

Đurđev je podsetio da je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić više puta naglašavao da je uslov za nastavak dijaloga ispunjenje studentskih zahteva. Međutim, zahtevi se neprestano šire, a novi uslovi postaju sve političkiji. Tako je i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić juče na platformi IKS poručila da su delegati Plenuma uvrstili i zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Plenum Fakulteta tehničkih nauka takođe je izglasao podršku ovom zahtevu.

„Sada je najvažnije hladne glave posmatrati sve što se događa poslednjih meseci. Nemamo ni jasne uzroke nesreće koja je pokrenula lavinu protesta, a već trpimo ozbiljne političke, ekonomske i društvene posledice“, rekao je Đurđev za Prva TV.

On je naglasio da su štete po državu ogromne.

„Ljudi koji blokiraju institucije naneli su Srbiji štetu od nekoliko milijardi evra za pola godine. Njihovo delovanje oborilo je naše međunarodne rejtinge i usporilo vitalne državne procese. Odgovornost za to mora postojati – moralna, a vremenom i pravna“, istakao je.

Đurđev je posebno ukazao da su studenti, iako su im zahtevi brzo ispunjavani, nastavili sa novim ultimatumima.

„Dalje ispunjavanje njihovih zahteva je mazohizam koji Srbija sebi ne sme da dozvoli. Oni su čak postavljali uslove sa kim žele da razgovaraju, odbijajući čak i razgovor sa predsednikom države. Time ne vređaju samo institucije, već i zdrav razum većine građana“, rekao je.

Đurđev smatra da su stvarni motivi protesta mnogo dublji.

„Oni znaju da nisu prava adresa. Prava adresa su oni koji ih iz inostranstva instruiraju. Vidimo da globalna liberalna elita gubi uporišta širom sveta, pa sada žele da slome i nas. Srbija i Republika Srpska su postale simbol nezavisnosti, a to nekome smeta“, dodao je Đurđev.

On je ocenio da moćni međunarodni fondovi i pojedinci, bogatiji i uticajniji od pojedinih država, stoje iza pokušaja destabilizacije.

U zaključku, Đurđev je podsetio i na dobre vesti – završetak važnih infrastrukturnih projekata.

„Alo! javlja da će autoput od Pakovraća do Požege biti otvoren do Vidovdana. To je ogromna stvar za Srbiju. Infrastruktura je pokretač razvoja, a predsednik Vučić je lider koji je najviše uradio upravo na tom polju. Zato je u poslednjih šest meseci ključni napad bio usmeren upravo na njega – da se dovede u pitanje sve ono što je nesporno pozitivno“, zaključio je Đurđev.