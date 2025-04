Presdednik Srbije Aleksandar Vučić, poručio je da neće biti prelazne vlade, biće formirana Vlada u skaldu sa ustavnim i zakonskim rokovima.

- Sve vreme narodu govorim istinu. Nijedno slovo nisam izmislio. Suštinski zahtev blokadera, i to će svima biti jasno za tri dana, je obojena revolucija u skladu sa stranim nalozima i Đilasova vlada, kako god je oni nazivali. Neće biti nikakve prelazne vlade. Pobediće Srbija!- napisao je predsednik Vučić na svom instagram nalogu avucic.

- Još početkom decembra kada je sve krenulo, i tada sam ispunjavajući njihove zahteve rekao da neće biti dovoljno nikada, šta god uradili nikad neće biti dovoljno. I sve će se svesti na to da u ponedeljak, utorak čujete zahteve svih 'dajte nam Đilasovu vladu', kako god je nazvali ekspertsku, prelaznu, ovakvu ili onakvu. Onda će da traže ostavke lekara, pošto videćete i tu spregu, slušaju Kurtijevog ministra iz Severne Makedonije, kao što ni RTS nije želeo da vam saopšti istinu i da kaže da je to rekao Kurtijev ministar, Kurtijev potrčko u Vladi Severne Makedonije. Nemojte da tražite ostavku lekara, slobodno tražite moju, lekari nisu krivi. Ja sam to uradio nisu oni. nemojte da smetnete sa uma da vi tražite nekome ostavku, koji ste taj dan uznemiravali ljude urlajući, vrišteći, i duvajući u one vuvuzele dole ispred Kliničkog centra, dok su im životi bili ugroženi. Vi od nekoga tražite ostavku? To sve formalno, suštinski njihov zahtev je promena vlasti i obojena revolucija u skladu sa stranim nalozima. I to će celoj javnosti Srbije biti potpuno jasno u roku od tri dana. To će biti njihov zahtev. Kao što sam 14. marta jasno saopštio do čega neće doći, neće biti nikakve prelazne vlade. Kako stvari stoje, biće formirana Vlada u skaldu sa ustavnim i zakonskim rokovima i odbranićemo i sačuvaćemo Srbiju! - rekao je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić