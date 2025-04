'Izbor Macuta za mandatara nove vlade Srbije dobar!' Dačić: Da se nastavi normalan život koji je u interesu svih građana Srbije

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Verice Bradić večeras su bili: Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, Vladimir Đukanović, advokat i narodni poslanik i glumac Branislav Lečić.

Komentarišući predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića za novog mandatara, Lečić je rekao da je obradovan i da smatra da u ovim kriznim trenucima treba razmišljati široko i da partije ne mogu i ne treba da odlučuju o našem sveobuhvatnom opstanku.

- Dobro je da neko ko nije partijski opredeljen bude neko ko će da formira Vladu. Srbija mora da se kreće, jer ako stane ide unazad. Evo prilike da se svi urazumimo. Kada to kažem, mislim da je vreme da se preslišamo i shvatimo da bez dijalog ne možemo doći do rešenja. A ovo smatram da je put ka tome - rekao je Lečić.

Kako kaže, Srbija mora da odustane iz ugla jedne partije, bez obzira o kojoj je reč.

Dačić je, komentarišući ovaj izbor za mandatara, rekao da su imali sastanak kod predsednika ali da se nije pričalo o imenima. Predlozi su došli, kako kaže, od strane najveće izborne liste.

- Mogu samo da pozdravim jedan ovakav predlog. Bićemo konstruktivan partner i sarađivaćemo. Politički sistem kod nas je zasnovan na političkim partijama, možda nije dobar, ali bolji još uvek nije izmišljen - rekaop je Dačić.

Đukanović je rekao da ga ne iznenađuje kandidat, naprotiv, dodaje da je pravo osveženje.

- MIslim da je to dobro rešenje i njegova biografija je briljantna. ALi samim tim što je njega predložio Vučić, neće ga podržati, jer profesorska ekipa koja je i započela ove proteste, oni naravno to neće podržati, jer su oni sebe videli na tom mestu - rekao je Đukanović.

PREDLOG BROJ 1 - Studenti i opozicija

Đukanović je rekao da i Đilas i profesori žele prelaznu Vladu, da neki plenumi nešto odlučuju, i da se većina ne pita ništa. Dodaje da je to njihov koncept, ali i da ta prelazna Vlada ne može da prođe u Skupštini.

- Imate izbore, izađite na izbore i ko osvoji većinu neka formira Vladu. Ovo je sada vlada koju će izabrati većina, nadamo se da će sve proći u miru i redu, i nadamo se da će Macut biti budući predsednik Vlade - rekao je Đukanović.

Lečić je rekao da je ovde stvar ideološka i da neoliberalno jednoumlje i dalje traje. Dodaje da se u svetu dešavaju tektonske promene, gde takva ideja ima jake trzaje, što znači da je intelektualna manjina birana i primenjivana za sprovođenje politike manjine, ne većine.

- Radi se o tome da oni veruju u to uverenje, ono je dovedeno u pitanje. Ja ne vidim da oni razumeju stvari. Oni hoće da ukinu dijalog, a time ukidaju suštinu demokratije - rekao je Lečić.

Dačić je rekao da svi koji vode Univerzitet, moraju da budu odgovorni kako će se ova kriza razrešiti, jer su posledice po studente i društvo takve da će svi snositi velike posledice.

- Mi nismo ovde fontana želja pa da svako istakne kakav bi on koncept Vlade želeo da ima. Ako pričamo o vlasti, ona se isključivo dobija i gubi na izborima, nikakvim protestima i demonstracijama - rekao je Lečić.

Kako kaže, takve ideje jesu pokušaj da se iskoristi određeno nezadovoljstvo koje možda postoji u društvu i da se kroz to izgura koncept da se na vlast dođe bez izbora. Dodaje da oni koji imaju to u planu, da ozbiljno gube vreme.

Dačić je rekao da oni nisu politički faktori.

Dačić je, komentarišući spekulacije o zvučnom topu, rekao da su već više puta o tome razgovarali i da je istraga u toku.

- Kako to oni mogu da koriste te uređaje, a ovde su oni problematični. Ono što više puta, čak je i Ženaziz koji je proizvođač tih uređaja, na osnovu onog što je viđeno, da to ne može da bude efekat tih uređaja koje su oni nama prodali - rekao je Dačić.

Dačić je još jednom potvrdio da MUP te uređaje nije koristio. Dodaje da su ljudi pod punom odgovornošću dali izjave da taj uređaj i mod nije korišćen.

Đukanović je rekao da su oni ti koji vrše nasilje, a onda su morali da izmisle zvučni top. Dodaje da će posle da izmišljaju razne zahteve, i drže nas u temi kako bi oni bili stalno u nekoj ofanzivi.

- Došlo je vreme da kažemo da su oni ti koji terorišu građanstvo ovde. Da su oni kriminalci. Mora da se kaže da država mora da se vrati narodu - rekao je Đukanović.

Kako kaže, stalno su zastrašivali naše ljude, Đukanović je pozvao ljude da se bore za svoje pozicije i da ne dozvole da zlo zavlada našom zemljom. Kako kaže, moramo da se borimo da vratimo našu zemlju.

- Oni su kriminalci i oni su nama blokirali zemlju - rekao je Đukanović.

Lečić je rekao da se ne slaže da su kriminalci, dodaje da kada se desi jedna takva stvar u društvu da je došlo do podele, da mora da se vidi šta su uzroci tome.

Komentarišući doktora koji je javno poslao poruku antipatije prema onima koji su uz vlast, Lečić je rekao da u humanom smislu ne možemo da se prema jednima ponašamo na jedan način, a prema drugima na drugi način.

Dačić je rekao da situaciju moramo da smirujemo, kaže da postoje i kod njega u partiji ljudi koji podržavaju studente kao novu snagu, ali ne razumeju da je to jedan deo političkog koncepta koji je protiv nas.

- Oni hoće da se organizuju kao politička grupacija. Ta priča o tome da nema politike u tome nije tačna. Nemojte da ne budemo svesni toga. To nije politika u interesu državnih i nacionalnih interesa Srbije - rekao je Dačić.

PREDLOG BROJ 2 - Tramp i carine

Lečić je rekao da je primenjeno sredstvo sile, dodaje da oni nemaju dobru igru ako se ne vrate sopstvenoj moći.

- Ovo je potez jedna vrsta kocke, ali je sigurno da suverenistički pokret želi da vrati ugled Amerike - rekao je Lečić.

Dačić je rekao da je to jedan potez koji je da zadovolji najšire populističke mase. Ekonomska računica je veoma problematična, kao i način na koji se to računa. On na Srbiju na primer, uopšte nije tačan - rekao je Dačić.

Kako kaže, to u stvarnosti menja to što smo dobili visoke carine. Dodaje da mu se može, jer je velika zemlja i velika sila. Kako kaže, nije Srbija ta koja ima veliku spoljno- trgovinsku razmenu pa da toliko utiče na nas, ali je svakako potez koji će izazvati velike promene u svetu.

- Ovo je potpuno pogrešan potez, to moram da kažem - rekao je Dačić.

Đukanović je rekao da veruje onome što je predsednik Vučić rekao, a to je da će se to rešiti u obostranu korist. Dodaje da od Trampa možemo da naučimo mnogo, i ističe da je čovek samo gledao šta je u američkom interesu.

- Vi kada pogledate za šta su oni bacali pare, to je neverovatno. On je naučio to da zaustavi i suvereno se bori za svoju zemlju - rekao je Đukanović.

Kako kaže, dopada mu se što se Pokret pravi u Srbiji. Dodaje da treba da i mi sada gledamo surovo naše interese i da se borimo za naše interese.

Dačić je rekao da su spoljno-političke aktivnosti veoma bitne u ovom trenutku. Dodaje da postoji puno pitanja koja su ostala po strani zbog unutrašnjih pitanja, zato je, kako kaže, bitno to što će predsednik imati posete, najpre Makrona, pa zatim i samog Trampa.

Đukanović je glasao za predlog broj 1. Dodaje da se nada da su ljudi shvatili da se bavi o šizofrenoj obojenoj revoluciji i pozvao sve građane da 12. dođu, najavio je divnu svečanost i predivnu manifestaciju.

Lečić je takođe glasao za prvi predlog.

