Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je specijalnog izdanja Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Predsednik Vučić će na TV Pink gostuje samo dan nakon susreta sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom i uoči velikog narodnog skupa u Beogradu.

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj uključio se u specijalno izdanje Nacionalnog dnevnika i pružio svoju podršku Narodnom skupu.

- Srpska radikalna stranka je pozvala sve svoje simpatizere da se priključe ovom saboru. Srbiju je napalo nešto što se do sada nije desilo u svetu. Strane sile uz pomoć domaćih plaćenika su udarile na srpsku omladinu, ali nisu uspeli. Srbija se osvestila, nije u zabludi više -rekao je Šešelj i dodao:

- Moramo se suprotstaviti ovom nasilju koje trpimo već mesecima i mora mu se stati u kraj svim sredstvima koje zakon predviđa -rekao je Šešelj.

Šešelj je dodao da će celokupno rukovodstvo Srpske radikalne stranke biti na ovom skupu, ali da njemu to zdravstveno stanje ne dozvoljva.

- Ja iz zdravstvenih razloga ne mogu da prisustvujem, zdravlje mi ne dozvoljva duže stajanje, ali tamo će biti celokupno rukovodstvo Srpske radikalne stranke.

Predsednik Vučić izjavio je da neki svetski lideri tajno održavaju kontakte sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, iako to javno ne priznaju. U intervjuu za blogera Marija Naufala, Vučić je rekao da lično već tri godine nije imao susret sa Putinom, ali da zna za najmanje dvojicu lidera koji su to činili u tajnosti.

- Ja ne znam zašto smatrate u Briselu da ljudi ne razumeju ništa, a što se Evropske komisije tiče, imao sam dobar razgovor sa Ursulom fon der Lajen, kao i sa Makronom. Veoma sam zahvalan na bratskoj podršci premijeru Ficu i Orbanu. To je bezgranično poverenje i nadam se da ću jednoga dana moći da im uzvratim. Oni su pružili podršku ne samo meni, već slobodarskoj Srbiji koju oni žele da vide -rekao je Vučić.

Vučić je otkrio šta možemo da očekujemo od narodnog skupa koji sutra počinje.

- Uveliko se spremam za subotu. Taj skup je od izuzetne važnosti i on će definisati život građana Srbije. Napravili smo neki plan i sada je potrebno napraviti još jedan plan za budućnost do 2035, plan za prosečne plate od 2.000 evra, za veće penzije, uglavnom jedan ozbiljan zadatak. Nakon svega što smo prošli poslednjih pet meseci, ljudi se sve više okreću nekm racionalnim rešenjima -rekao je Vučić i dodao:

- Posebno bih se obratio ženama koje su sve ovo iznele na svojim leđima. Bilo je mnogo teško kada sam doneo odluku o smanjenju plata i penzija, malo ko mi je verovao, ali danas mi ljudi veruju, jer vide šta se dogodilo. Danas smo jedna od najbrže rastućih ekonomija -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na teror koji su građani trpeli u proteklim mesecima, te priznao da je napravio jednu grešku.

- Ono što je pogodno tlo za obojenu revoluciju je upravo nesuprotstavljanje i ja sam tu napravio jednu taktičku grešku. Meni je već u decembru bilo sve jasno i trebalo je ranije da krenemo u političko suprotstavljanje, jer smo se pravili da verujemo da postoje neki zahtevi. Kako moć blokadera pada, zahtevi su već širi. Šesti zahtev je besmislen. Danas mi je jedan akademik rekao, da se niko nije za uvo uhvatio. Smešne, dečje priče. Šesti zahtev je direktno Kurtijev - on je pozvao svog potrčka iz vlade Severne Makedonije i naredio mu da napiše saopštenje protiv mene, a ovi se kao somovi upecali i pitaju ko me je pustio da posetim pacijente. A to nije visokosterilna soba, bio sam adekvatno, nisu bakterije buve pa da skaču. Hteo sam da pokažem brigu. Evo ja sam kriv, sam sam ušao i šta sada? -rekao je Vučić i dodao:

- Ovaj skup je važan da nam ne bi rušili državu. Navešću vam 10 razloga zašto im nije uspela obojena revolucija u svojoj knjizi, a krovni razlog je... Razumeće i žene i muškarci. Mi volimo da budemo džangrizavi, uvek nam nešto smeta. Kad neko kritikuje, to se lako prima. Međutim, kad Srbi vide da im neko ruši državu, neverovatno, preko noći ljudi razumeju i svim srcem počinju da brane Srbiju. Država mu je kriva za sve, ali kad mu rušiš državu, to ne da. Studenti su na početku imali podršku 75 odsto stanovništva, a sada 40. Neće Srbin da mu neko RUŠI državu i zato je pokret OTPORA obojenoj revoluciji znatno jači -rekao je Vučić.

Vučić je dodao da su studentski zahtevi od početka bili izmišljeni.

- Vi ste ljudi istakli krvave šake. Čudio sam se kako neko može da bude tako smeo, znajući da su prepisali iz Albanije i Amerike, ali vi s lakoćom pretite ubistvom. Onda je neko odgovorio srednjim prstom. Niti sam se bavio time niti organizovao. Kakvi ste licemeri - taj srednji prst ste nam stavljali svuda zbog litijuma, i tad im je bilo simpatično. A kad je neko drugi to ponovio - onda se gade tome -rekao je Vučić i dodao:

- Ja sam ponosan na naš odgovor, a to nije bilo 'vi ste ubice'. Odgovorili smo strpljenjem, poštovanje, trudili se da ispunjavamo nepostojieće zahteve. Kad vidite brojače, koliko je njihovih ljudi prošlo kroz dokumentaciju. Zanimao ih je samo četvrti zahtev - pare za profesore. Znate kako se čopor osili kad nema otpora. Onda su organizovali Obrenovac, Kraljevo, Bogatić... Poseban pik imaju na žene. A onda smo došli do Niša - neko je organizovao zločin. Unižavali su i ponižavali ljude, pogodili kamenicom žene, ugrozili im slobodu kretanja, ponižavali ljude samo zato što drugačije misle. Neke dekanke su pozivale na nasilje danima. Ljudi se danas plaše mnogo manje nego pre dva meseca. Ljudi neće više da idu na prebijanje, a da se ne brane. Slobodarska Srbija se podigla, neće više zulum da trpi. Sada se suočavamo sa njihovim strahom. Kako će rektor i dekanka da prođu bez krivično-pravne odgovornosti? A protiv onog tužioca ću lično da podnesem što neće da goni novinare blokaderskih novina -rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je otkrio i da će nakon ovog gostovanja posetiti studente koji žele da uče okupljene u Pionirskom parku.

- Večeras idem u Ćacilend oko 23.15. Oni nemaju Rolekse, ne žive kao bubreg u loju. Idem da ih obiđem i da im izrazim svoje divljenje. Meni su naduvali dušek da mogu u drugoj sobi da spavam u Predsedništvu. Moram da dočekam traktoriste koji su spasile živote mnogih u našoj zemlji -rekao je Vučić.

Vučić ističe da će se boriti svim silama da ne dođe do osvete kada se sve ovo završi, jer su ljudi gnevni zbog nasilja koje su svakodnevno trpeli.

- Postoji velika opasnost, a to je da mi sebe zaustavimo i da ne bude neke osvete. Klečaću na kolenima zbog toga i boriti se svim sredstvima. Ja hoću da sačuvam normalnu Srbiju, ali to ne znači aboliciju od krivičnog gonjenja za one koji su počinili krivična dela. Mi moramo da sačuvamo zdravu i normalnu Srbiju. Što ne znači aboliciju za one koji su počinili najteža krivična dela -rekao je Vučić

- U svoj toj 'represiji' nijedan pendrek nismo podigli, u odnosu na sve ostale evropske zemlje. A nijedan skup im nije najavljen, dakle, kriminalan je, jer je održan suprotno zakonima ove zemlje, pritom rušeći Ustavno pravo svakog građanina na slobodno kretanje. Za batinanje ljudi, za uništavanje imovine, za onemogućavanje na školovanje... Kako mislite, da ih pomilujem, onako 'an ženeral -rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na monstruoznu izjavu Zorana Đajića, inženjera geologije koji je do marta 2023. godine radio na rekonstrukciji zgrade Železničke stanice u Novom Sadu, koji mu je ponovo uputio otvorene pretnje ubistvom.

- Ne brinu me pretnje glogovim kolcem. Zato pozivam sve ljude da se okupimo i da se suprotstavimo teroru -rekao je Vučić.

Glavni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uključio se uživo u program televizije Pink i uputio predsedniku dva pitanja na koja je on i odgovorio.

- Što se tiče broja ljudi koji će biti okupljeni, ti ljudi ne dolaze zbog sebe, već zbog budućnosti svoje dece i države. Ljudi iz stranke i pokreta imju različite procene o broju ljudi, ali meni to nije najvažnije. Znam kako naš narod sada diše, ali ne smemo da unizimo one koji suprotno misle. Ne smemo da krenemo putem osvete, mada znam kroz šta su ljudi prošli ovih par meseci -rekao je Vučić i dodao.

- Što se tiče drugog pitanja. Da, biće zahtevi koji će biti u skladu sa ustavnim normama. Nećemo tražiti blokade ulica, već poštovanje ustava. Videćete kako će oni biti sastavljeni, ljudi iz pokreta vredno rade na tome. što se tiče poslednjeg pitanja, svi će odgovarati za kršenje zakona. Uvek ću pozivati narod na stpljenje. U zlu se ne ponizi, a u dobru se ne uznesi, to mi je uvek govorila moja majka i ja se toga držim. Pokazaćemo da smo drugačiji od ljudi koji su terorisali našu zemlju već pet meseci. Najveća navala kod visokih intelektualaca za ulazak u pokret je u Nišu. Ljudi su ozlojeđeni -rekao je Vučić i dodao da slede skupovi u Nišu, Novom Sadu i dalje.

Vučić dodaje da je pokret skup građana, a da li će učestvovati na izborima 2026. ili 2067. godine, to će odlučiti narod.

- Srpska napredna stranka je stub ovog pokreta i dovela je najveće promene ovoj zemlji, ali pokret je stvoren sa ciljem da mu se pridruže i ostali građani -rekao je Vučić.

Vučić se za sam kraj obratio svim građanima Srbije.

- Poštovani građani, želim da vam se zahvalim na bezuslovnoj podršci. Znam da se spremate za subotu, ali znam da ste i zabrinuti. Zabrinut sam i ja, ali vi ste moja snaga, a ja se trudim da budem vaša snaga. Biću nepokolebljiv u borbi za pristojnu Srbiju u kojoj svaka majka, žena, može da zamisli bolju budućnost za svakoga. Boriću se za svako dete koje mora da pohađa nastavu, pomoćiću studentima da se izvuku iz ovoga i rećiću im da su časno obavili posao. Onima koji su hteli da se nasiljem dokopaju vlasti poručiću da niste uspeli. Država je pokazala lice pravde. Pokušali su da nam sruše Srbiju, nisu uspeli i nikada neće. Dođite na skup da se zajedno borimo, Srbin nikome svoju državu ne da -rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić