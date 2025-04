Macut: Srbija umorna od podela i blokada, sloga će se graditi dijalogom

Mandatar Đuro Macut poručio je danas da je Srbija umorna od podela i od blokada i da će kao vrednost biti izgrađena sloga i to dijalogom, tolerancijom, radom i izgradnjom sistema vrednosti koju svi građani moraju deliti sa ozbiljnošću i odlučnošću.

"Niko nema i ne sme imati više prava od drugog i to je jedina mera vrednosti. Institucije sistema moraju da funkcionišu u punom kapacitetu i to je naš osnovni zadatak", kazao je Macut izlažući ekspoze u parlamentu.

On je istakao i da se mora reformisati obrazovanje u Srbiji i da je to prvenstveno neophodno zbog toga što su ključni činioci obrazovanja učenici i studenti.

"Njima gradimo i ostavljamo državu. Njihova usmerenja i delovanja treba da budu etična i pravična, sa izgrađenim radnim navikama, novim i aktuelnim znanjima, ali i da poštuju univerzalne vrednosti, a to su autoritet starijih i njihova životna iskustva. Mora da se zna ko je učenik, ko student, a ko profesor", istakao je Macut.

Upitao je i kakva će biti budućnost ako se pojave i podele među najmlađom našom populacijom.

Macut je dodao da je kao univerzitetski profesor koji je prošao sva univerzitetska zvanja, veoma dobro upućen u prednosti i nedostatke obrazovnog sistema u Srbiji.

Prema njegovim rečima, situacija koju imamo nekoliko meseci pokazala je da u toj oblasti mora odmah da se dela i da se menja mnogo toga.

"Mora da se zna i da se poštuje da su generacije i generacije ginule i stradale, da bismo mi imali današnju Srbiju, slobodnu i nezavisnu. Da bismo mi imali državu, državu koja je svetinja", naglasio je.

Macut je naveo da će reforma obrazovanja podrazumevati uvođenje reda na tom polju društvenog delovanja i u tom smislu, kako je dodao, podržava stav prethodnog premijera Miloša Vučevića u pogledu redefinisanja zakona o udžbenicima.

"Naša deca moraju imati najkvalitetnija obrazovna sredstva u ključnim predmetima od nacionalnog značaja, koje će kreirati naši najpoštovaniji stručnjaci i ti udžbenici moraju biti jednaki na celokupnom prostoru Republike Srbije. Ta reforma svakako će obuhvatiti kako polje obrazovanja, tako i polje nauke. Došlo je vreme da naši građani vide rezultate od primenjene nauke, da one projekte koje finansira država konačno vidimo u punoj primeni u našoj državi na korist svih naših građana", naveo je mandatar.

Kako je dodao, stiče se utisak da se zaboravlja da obrazovanje i nauka treba prvenstveno da služe građanima i celokupnom našem društvu.

Macut kaže da to važi kako za univerzitete, tako i za sve institute i druge stručne organizacije.

"Niko tu ne može da bude nezavistan i izdvojen od našeg naroda, nego upravo tom narodu da bude na raspolaganju i njegove probleme da rešava u skladu sa svojim kompetencijama", kazao je.

Macut je najavio da će predložiti formiranje saveta pri Vladi Srbije, kojim će lično rukovoditi, a koji bi koordinirao i vodio politiku afirmisanja mladih talenata.

Mandatar je istakao da sa učenicima i studentima mora da se radi planski organizovano na način da država za njihovu i opštu korist njihove talente iskoristi, kao i da ih razvija i unapređuje.

"Naše ministarstvo obrazovanja i druge nadležne institucije dužne su da prate razvoj ove dece konstantno, uvek budu dostupne, da pruže stručnu, materijalnu i svaku drugu podršku", dodao je.

Macut je istakao da svi imaju ustavno pravo na obrazovanje i dodao da će učiniti sve da se taj ustavni paragraf ispoštuje u potpunosti.

U pogledu osavremenjivanja rada sa mladima i korišćenja savremenih tehnologija, kako je najavio, naložiće relevantnim strukturama da kreiraju mogućnost iskorišćavanja moći društvenih mreža u pogledu obrazovanja i kulture dijaloga i komunikacije.

"Društvene mreže imaju sve veći upliv na društvene tokove i vaspitanje naše dece i njihova moć, koja često zna biti negativna, mora se preokrenuti u korist naše omladine i našeg narodnog jedinstva i opstanka", kazao je Macut.

Naveo je da je danas došao u Dom Narodne skupštine da kaže narodnim predstavnicima i građanima da je čovek i sin svog naroda, ljubitelj srpskog roda i da pozove sve da rade zajedno i predano kako bi krizu koja je zadesila Srbiju prevazišli i kako bi Srbiju gradili, unapređivali i kreirali da bude ono što jeste.

"Naša tačka ujedinjenja, naše biće, naše pribežište i naša sloboda", naglasio je Macut.

Kako je rekao, da bismo sigurnim korakom koračali u budućnost, energično moramo raditi na harmonizaciji odnosa u našem društvu.

"U prethodnom periodu videli smo zapanjujuće izlive besa i mržnje. I naša himna, koja je zapravo molitva, govori o tome da Gospod složi srpsku braću dragu i da će sloga biti poraz vragu i najjači srpstvu grad. To je geslo i to je naša himna. To mora biti naša karakteristika", poručio je Macut.

Autor: Dalibor Stankov