Jeremić: Srbija je pod velikim pritiskom! Mora da se radi na dijalogu i rešavanju krize, kako bi država što pre povratila stabilnost! (VIDEO)

Kosovo je ključno pitanje, ali bez stabilnosti u državi ne može da se ide dalje, rekao je za PINK, urednik informative portala Pink.rs Predrag Jeremić.

Komentarišući dešavanja u sednici koja je juče počela, kao i ekspoze mandatara, Jeremić je istakao da je sasvim sigurno jedno od ključnih pitanja, pitanje Kosova, ali dodaje da ne možemo da se bavimo Kosovom ukoliko nismo ekonomski stabilni i ukoliko nemamo mir u zemlji.

- Zato što pre, kao što je i gospodin Macut rekao, treba raditi na dijalogu i rešavanju krize koja vlada u poslednjih 5 meseci, a za koju ni oni koji su za nju zaslužni ne znaju zbog čega je izazvana – rekao je Jeremić.

Kako kaže, iz ekspozea smo mogli da čujemo da će mnogo toga da se radi, na obrazovanju, da osnovne i srednje škole treba da rade, kao i da je zloupotrebljeno pravo na štrajk.

- Raduje me to što obećava da ukoliko budemo stabilni, da ćemo imati prosečnu platu od 1.400 evra do 2027. godine, a prosečna penzija na 650 evra na mesečnom nivou. I minimalce od 650 evra, ali ništa od toga neće biti ukoliko budemo imali ovakve stvari na ulicama – rekao je Jeremić.

Ističe da je Srbija bila pod velikim pritiskom kada se dogodila strašna tragedija u Novom Sadu, kao i možda nije sve do kraja ni ispitano, ili nije javnosti saopšteno.

- Nije do kraja jasno da li je možda čak i neki teroristički akt u pitanju kako sumnja Đuro Raca, otac tragično preminule Goranke Race. Nadam se da ćemo to saznati. Stvari su se dešavale kako bi se gađala i oslabila država. Takođe, jučerašnje izlaganje Aleksića... On napada sve stručnjake, kandidate za ministre, pitajući kako misle da brane Srbiju. Pa država se upravo brani knjigom i znanjem, a ne lošim ocenama – rekao je Jeremić i dodao:

- Oni ne gledaju ni ekspoze, ni novu vladu, oni samo pričaju o prelaznoj vladi i ne žele da uđu u neku realnu priču – rekao je Jeremić.

Autor: Aleksandra Aras