Jeremić: Nova Vlada je stručna i kompetentna, očekujem konkretne rezultate već za 100 dana

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, govorio je o izboru nove Vlade, reakcijama opozicije i studentskim blokadama koje poslednjih nedelja uzdrmavaju političku scenu u Srbiji.

- Očekivao sam da će sigurno polovina članova sada već bivše vlade otpasti i da će doći neki novi ljudi koji su očigledno zaslužili da se nađu na tim mestima. Radi se o kompetentnim stručnjacima, akademicima, uglednim ljudima, priznatim u Evropi i u svetu - rekao je Jeremić za Informer TV i dodao:

- Ako krenemo i od gospodina mandatara do ovih novih, vi ste pomenuli Demu Berišu i Borisa Bratinu, i Dejana Vuka Stankovića. To su doktori nauka koji su dokazani. Bela Balint, da ne zaboravimo, akademik. To su ljudi koji su dokazani u svojim oblastima i očekujemo od njih da će na najbolji način da vode svoje resore.

Jeremić je posebno istakao podršku Dejanu Vuku Stankoviću, osvrnuvši se i an sednicu Skupštine kada mu je pozlilo.

- Meni je žao Dejana Vuka Stankovića, koji je izuzetan čovek... Da dovedu ga u tu situaciju, da mu pozli na sednici, da njegova porodica sluša sve ovo šta se o njemu priča. Ako je postojalo išta od toga, zašto nije rečeno pre nego što je imenovan za mandatara? - upitao je Jeremić.

Na konstataciju voditeljke da je opozicija ranije tražila ekspertsku vladu, a sada kritikuje eksperte na čelu resora, Jeremić odgovara.

- Njih ne zanima apsolutno ko god se nalazi na čelu. Oni jednostavno hoće tu prelaznu vladu koju traže. Neće dobiti vladu, mogu je dobiti jedino izborima, i to ukoliko osvoje potreban broj glasova. Ja ne verujem da oni mogu – mislim da je njihovo glasačko telo u padu - istakao je Jeremić.

Govoreći o izjavama opozicionih lidera, osvrnuo se i na kritike Mikija Aleksića.

- Srbija se ipak brani i stručnim, i naučnim ljudima, i knjigom, a ne lošim ocenama - rekao je Jeremić.

Komentarišući obrazovni sistem i posledice blokada, Jeremić ocenjuje da je godina unakažena.

- Možda je završena na vreme, ali neće biti dovoljno znanja. Nismo mašine da unesemo podatke i iznesemo ih. Posebno je problem za one na studijama gde je obavezna praksa, kao što su medicina ili tehničke nauke - rekao je Jeremić.

Govoreći o protestima i pokušaju blokade RTS-a, Jeremić je to okarakterisao kao kršenje Ustava.

- Vi sprečavate radnike da dolaze na svoja radna mesta. Ustav jamči pravo na rad. Ako misle da će uzurpirati prostor državne televizije, onda smo u velikom problemu kao društvo - kazao je on i dodao:

- Aleksandar Vučić moli da se ne diraju studenti, a studenti, ta manjina, vraćaju tako što idu da blokiraju institucije. To je zahvalnost državi Srbiji.

Podsetio je i na događaje u Amsterdamu:

- U Amsterdamu su policajci u civilu ušli na fakultet i fizički isterali studente. Niko u Evropi to nije osudio.

Na optužbe da je nova vlada marionetska, Jeremić kaže:

- To su ljudi sa svojim pečatom, sa svojim stavom. Vlada obrazovanih ljudi, željnih da rade i doprinesu napretku Srbije.

Zaključio je da očekuje konkretne promene već u prva tri meseca.

- U prvih sto dana rada ove nove vlade imaćemo opipljive rezultate. Ekonomija, rast, razvoj... ali i sačuvanje Kosova, Republike Srpske i srpskog naroda, gde god da živi - rekao je Jeremić.