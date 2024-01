JEREMIĆ O RATU U UKRAJINI: Očigledno je da je taj sukob neko pripremao, ni posle 111. dana nema nagoveštaja kraju

Urednik informative portala Pink.rs Predrag Jeremić govorio je o ratu u Ukrajini i istakao da je očigledno da je neko taj sukob pripremao.

Jeremić je izjavio da smo ušli u 111. dan sukoba i da nema nagoveštaja da će sukob da prestane.

- Ono što smo mogli da čujemo i od Izraela, to je da Izrael ne planira da stane dok ne bude skroz očistio Palestinu od Hamasa. Ja ne mogu da verujem da će to da se dogodi i da Palestina ne vidi sada Hamas kao jedinu mogućnost da osigura svoju teritoriju - rekao je Jeremić za TV Vesti.

Kako kaže, oni su poslednjim što je Izrael rekao stavili bilo kakvu mogućnost da dođe do formiranja Palestine kao nemoguću.

- Nažalost, Ujedinjene nacije nisu zauzele čvrst stav kako bi se došlo do rešavanja ovog konflikta, već je to sve prepustila Palestini i Hamasu, da to reše vojno, a to je rezultiralo sve većim brojem mrtvih civila, žena i dece - ocenio je Jeremić.

Prema njegovim rečim, okončanja sukoba uskoro nema, a kako će se sve odvijati i završiti ostaje da vidimo.

- Nažalost, stradanja su sve veća - naveo je Jeremić.

Povodom izjava Džona Kirbija Jeremić kaže da je očigledno da on misli da će doći do uništenja Hamasa.

- Ne mogu da verujem da ne postoji podrška u Americi ovom ratu, sigurno postoji. Ne verujem da će Hamas biti uništen, nažalost, nastaviće se i broj poginulih biće sve veći -

Autor: Pink.rs