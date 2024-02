Kurti ne preza ni od čega, moguće je da već smišlja novi plan kako bi isprovocirao i doveo do sukoba, koji nikome ne bi odgovarao, rekao je urednik informative portala Pink.rs Predrag Jeremić.

Jeremić je rekao da smo svedoci i sami, kao i ljudi sa Kosova i Metohije, da separatista Kurti sve više koristi laži kako bi došao do svog plana i nezavisnosti Kosova, što je njegov krajnji cilj.

- Verujem da on u tim namerama neće uspeti dok je na čelu Srbije Aleksandar Vučić. Videli smo da je separatista Kurti bio zabrinut posle sednice Saveta bezbednosti u UN. Vučić je ogolio sve njegove namere i bio je matiran. On je odmah posle sednice otišao u Veliku Britaniju da traži podršku – rekao je Jeremić.

Kako kaže, SAD ne voli kada ih ne slušaju, dodaje da, ako su oni izričito rekli da dinar mora da ostane na KiM, sigurno da neće trpeti da im se suprostavlja jedan Aljbin Kurti.

- Ono što je njihov plan i program mora da se poštuje. Ako ste ušli sa njima u priču, onda morate i da idete po njihovom planu. Tu postoji u poslednje vreme očigledan otklon SAD od politike Aljbina Kurtija – rekao je Jeremić.

On je rekao da je Britanija ta koja sada daje najveći podršku Kurtiju, kako kaže, on se sada ne obazire na to šta mu SAD govori, već se okreće Velikoj Britaniji.

Jeremić je rekao da je Kurti još uvek pod patronatom tih ljudi koji su izvršili priznanje Kosova, dodaje da on nikada nije bio kažnjen, samo se pretilo i govorilo, ali nikada ništa opipljivo.

- Možda zbog toga on ne staje sa svojim ekstremnim odlukama koje su sve bile na štetu srpskog naroda sa KiM. On mora u tim planovima da bude zaustavljen, ali ne bi me iznenadilo da on priprema polako i neki scenario koji bi mogao dovesti do sukoba. On pokušava da ubrza taj proces – rekao je Jeremić.

Kako kaže, to je veoma opasno i po Balkan i po celu Evropu.

Advokat Pavle Staničić, rekao je da je Priština ponovo slagala da će promeniti nešto po pitanju isključivanja dinara, ali dodaje da ipak možemo čuti disonantne tonove iz SAD i iz njihove administracije koji su Kurtiju uputili jasnu poruku da to više ne liči na partnerski odnos i skrenuli pažnju na te jednostrane poteze koje on vuče.

- Oni su izjavili da neće više tolerisati način njegovog postupanja ka Srbima i celokupnom srpksom stanovništvu na KiM i da je to nešto što mora da se menja – rekao je Staničić.

Kako kaže, to je svakako nešto što Srbe može da raduje, a što je posledica naše diplomatske aktivnosti u SAD.

- Do sada su takve stvari prolazile neopaženo i bez kritika – rekao je Staničić.

Kako kaže, ovo je prvi put da se neko od visokih zvaničnika na taj način i obrati Kurtiju.

Podsetio je da je predsednik SAD uputio čestitku za praznik predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i da se u njoj može čuti potpuno drugačiji narativ od onoga kako je to bilo ranije.

