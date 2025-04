SVE MANJE STUDENATA BLOKADERA, A NJIHOVA AGRESIJA SVE VEĆA! Vučević: Ovo je sad spasavanje onoga što se spasiti može

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da je društveno-politički trenutak u zemlji složen i da je kontinuitet onoga šta smo prolazili gotovo šest meseci, a da su pripreme mnogo duže i dublje.

"Jer nije moguće da se ovo desi spontano. Te stvari se ne mogu odmotati same od sebe, a onda se čeka okidač da se sve aktivira", rekao je Vučević.

Vučević je naveo da je Pravni fakultet u Novom Sadu doneo odluku većinom da se nakon praznika vrate na nastavu i da su pozvali sve studente, ne samo "plenumaše", da se izjasne. On je primetio da su brojevi studenata blokadera mnogo manji, ali da njihov stepen agresije nije manji.

"Trebaće nam mnogo strpljenja da bi se sve ovo prevazišlo. Dobra stvar je da je školski sistem vraćen koliko-toliko u normalu. Ovo je sad spasavanje onoga što se spasiti može", rekao je Vučević.

On je dodao da je makroekonomija u Srbiji opstala, uprkos svim podelama i tenzijama u društvu, ali da mikroekonomski sistem, trgovina, usluge, saobraćaj, ugostiteljstvo i turizam, itekako "pate i plaćeju ceh" zbog studentskih protesta i "blokaderske politike".

Vučević je upozorio da blokade negativno utiču kako na direktne strane investicije, tako i na sliku Srbije na međunarodnom planu.

"Sve stvari percepcije, ljudi kada osete da je sigurno, ljudi su smeli, odlučni da investiraju u nešto, kupe nešto, da prosto idu u pravcu ekonomskog razvoja, a kada nam nametnu 'crne dane', da niko ne sme ništa da kaže, da ljudi ne smeju da se kreću, da je pitanje dana kada će doći do nekog sukoba, da su deca izbačena iz škola, da studenti ne mogu da idu na fakultete, da ne znate da li je blokiran autoput, pruga, kada čujete da neko hoće da upadne na aerodrom, ljudi u takvom ambijentu, ljudi se povlače", rekao je Vučević za TV Prva.

Naglasio je da se, ipak, Srbija makroekonomski, fiskalno i monetarno, "dobro drži", podsećajući da je zemlja tokom njegovog mandata dobila kreditni investicioni rating po prvi put u istoriji.

To znači, pojašnjava, da su Srbiju referentne agencije koje procenjuju investicione kredite ocenile najvećom ocenom, što je, dodaje, "fenomenalna pozivnica" za dolazak direktnih stranih investicija, ali i za kupovinu državnih obveznica.

Međutim, kako je istakao, "blokaderi" svesno narušavaju ugled Srbije.

"Blokaderi se vode tom mantrom da što je gore, to je za njih bolje. Oni rade sve da izazovu nervozu kod naroda, da bude narod nervozan što ne može da se kreće putem, po ulici, ne može da ide od posla do kuće ili od kuće do posla. Oni hoće da izazovu negativne ekonomske posledice, odnosno negativne posledice za našu ekonomiju, da se privrednici unervoze. Oni hoće da see osećaju nesigurno i nespokojno. Sve to i jeste cilj celog blokaderskog procesa i revolucije, da bi iz toga dalje kumulirala podela i tenzija koja bi trebalo da dovede do revolucije", rekao je Vučević.

Autor: Dalibor Stankov