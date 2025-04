Krkobabić: Nema odmora – dok čekaju dijalog, zakon i privreda

Ministar za brigu o selu i lider PUPS-a Milan Krkobabić poručio je da nova Vlada nema luksuz da čeka i da mora odmah da počne s radom. Istakao je tri ključna pravca delovanja: istinski dijalog, doslednu primenu zakona i pokretanje privredne aktivnosti.

– Ova Vlada nema šansu da odmara sto dana. Pet meseci smo u nekoj vrsti blokade, i sad da imamo luksuz još sto dana? Znači, mora da se deluje, i to munjevito, brzo – ja bih rekao na tri koloseka - poručio je Krkobabić tokom gostovanja na televiziji Newsmax Balkans.

Dijalog – ali istinski

Krkobabić je ukazao na potrebu za pravim dijalogom, a ne paralelnim monolozima.

– Narodno, dijalog – ko zine, taj odmah kaže dijalog. Ali setimo se profesora Ratka Božovića, koji je govorio o paralelnim monolozima. Jedan priča svoje, drugi svoje – a gde je istina? Uvek negde između - kazao je Krkobabić.

Podvukao je da dijalog mora imati reprezentativne učesnike, definisano vreme i mesto.

– Dijalog mora da ima pravila – da znamo ko s kim, kad i gde.

Zakon – primena pre svega

Ministar je naglasio da se problemi ne rešavaju menjanjem zakona, već njihovim doslovnim sprovođenjem.

– Sve što ljudi traže jeste da se zakon doslovno – ponavljam, doslovno i dosledno – primenjuje. Imamo mi zakone. Samo ih menjamo, menjamo, a niko ih ne primenjuje. Čak i loš zakon, ako se primenjuje do kraja, bolji je nego nikakav. Primenjuj, pa menjaj ako treba - rekao je Krkobabić.

Istakao je i da institucije moraju da rade svoj posao bez čekanja:

– Ne čekaš, ne pitaš, ne razmišljaš – radiš po zakonu. To je drugi kolosek.

Privreda i penzioneri – konkretna pomoć

Posebnu pažnju posvetio je privrednoj aktivnosti, penzionerima i ekonomiji, kao trećem koloseku.

– U Zagrebu penzioneri dobijaju uskrsnicu – po 50 evra. Ja se zalažem za 13. penziju za one s najnižim penzijama. To je konkretna pomoć ljudima - kazao je Krkobabić i dodao da privreda mora da se pokrene jer je blokada skupa.

– Boga mi, ako stignemo do 3% rasta BDP-a – dobro je. A projektovano je bilo 4%. Znači, izgubili smo ozbiljan novac - rekao je ministar.

Krkobabić je istakao i da se zalaže za uvođenje socijalne garantovane penzije.

– Hajde da zaživi i ovde. Ja sam predsednik PUPS-a, to je moj programski i vrednosni stav. Zalagaću se za to, ali nisam nerealan čovek. Da biste nešto isplatili, morate da imate od čega. Ta blagajna mora da ima nešto unutra. Kad otvoriš novčanik, vidiš koliko imaš – toliko možeš i da kupiš. Ovaj treći kolosek je ključan. Strane direktne investicije su stale, ne radi se... Ta tri koloseka su pred nama - bio je kategoričan Krkobabić.

Mladi, protesti i zakon

Komentarišući višemesečne blokade, Krkobabić je rekao da studenti imaju pravo da budu buntovni, jer je to prirodno u mladosti, ali i da imaju pravo da greše.

– Kada će da greši ako ne kad je mlad čovek? I niko ne uči bolje nego na svojim greškama - rekao je Krkobabić.

Dodao je da je priča o učenju na tuđim greškama „glupost“, jer se, kako kaže, mora lično sve proći. Upozorio je, međutim, da svaki protest mora biti u skladu sa zakonom.

– Protestujete? Svako ima pravo da protestuje, ali u skladu sa onim što sam ja rekao – doslovna i dosledna primena zakona. Ustav je tu. Vi imate pravo da se okupite, ali ja sam jutros imao pravo da se krećem. Čije je starije pravo? Hajde da se ne nadmudrujemo - kazao je i dodao:

– Poštujte vi moje pravo da se ja krećem, a ja ću poštovati vaše pravo da se okupljate. Ali i jedni i drugi moramo da budemo svesni da imovina ne sme da se uništava, šteta ne sme da se nanosi. Govorimo o ekonomskoj šteti...

Mladima se nudi konkretna budućnost

Krkobabić je naglasio da podrška mladima nije politička kampanja, već dugoročna strategija:

– To su te kuće koje delimo, to su stambeni krediti koji se odobravaju. Ja ne bih ovde dolazio da se to ne nastavlja. Realizujem svoj politički program. Za nedelju dana imaćemo preko prvih 100 kuća. Nastavljamo tu akciju. Očekujem da ove godine bude kupljeno 4.000 kuća - rekao je Krkobabić i dodao da su rezultati već vidljivi.

– Impresivno je ovo što smo uradili. Ali još impresivnija je radost tih ljudi – koji su mlađi od 30 godina i koji prvi put u životu stiču svoj krov nad glavom. To treba da vidite – žene, deca, zavese, kuhinje… od jedne puste kuće nastaje dom.

Povratak na selo – više od trenda

Prema njegovim rečima, raste interesovanje mladih za život na selu:

– Od toga je trećina iz grada. Svi su u proseku mlađi od 30 godina. A 90% njih koji idu u selo su visokoobrazovani. To su zanimanja koja se rade od kuće – najrazličitija.

On naglašava da je znanje ključno:

– Više vredi znati nego imati. I umeju da apliciraju za sredstva – i u EU i u ministarstvima. Dobijaju i po 100 do 200 hiljada evra. Neka su potpuno bespovratna.

Nova podrška – konkretna, jednostavna

Ministarstvo, kaže Krkobabić, nastavlja i s novim programima za oživljavanje sela.

– Odobravaćemo do 10.000 evra bespovratnih sredstava za pokretanje bilo kakve aktivnosti – frizerski salon, vulkanizerska radnja, prodavnica. Već smo krenuli jesenas. Ogledni primeri su tu. Sad uskoro kreće puna primena – 10.000 evra na dohvat ruke. Pošten sistem. Ko god se prijavi – ima šansu - rekao je Krkobabić.