BULATOVIĆ: Da je rektor Đokić odmah razgovarao sa predsednikom Vučićem o studentskim zahtevima, ništa od ovoga se ne bi dešavalo

Rektor Beogradskog univerziteta (BU) Vladan Đokić se, nakon više od pet meseci blokada fakulteta i nemog posmatranja propadanja visokog školstva u Srbiji, praktično u poslednjem minutu setio da bi ipak mogao i da počne da radi svoj posao i pokuša da spase akademsku godinu.

Prethodnih dana rektorat BU uputio je pisma upravama fakulteta u kojima je pozvao na dijalog o povratku na nastavu i izneo svoje predloge kako bi izgledala nadoknada iste, ali i ukazao na katastrofalne posledice koje prete i studentima i profesorima ukoliko se blokade nastave.

Narodni poslanik Dejan Bulatović kaže da je rektor Đokić napravio najveću grešku onda kada je odbio da priča sa predsednikom Srbije.

- Predsednik je insistirao... Svako nasilje se dešavalo sa druge strane... Pomešao je lončiće, čoveku je bitan Žiofre... On je uplašen, on će sada reći da je primoran, da je morao, jer se plaši inkvizicija studenata. Naći će on... reći će da su mu pretili, da se bojao studenata... - rekao je Bulatović.

Kako kaže, da je rektor razgovarao sa institucijama, predsednikom, oko ispunjenja zahteva... Ono što je osnovno, zakletve, postulati... On je to, dodao je, odbio.

- Videćemo ko je sve to organizovao, ali jasno je da dekan, rektori i ostali imaju veze sa tim svim. Šta ćeš ti sa ambasadorom EU kad u zemlji sve ključa - rekao je Bulatović.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović dodao je da se rektor uplašio, zbog čega je konačno reagovao.

- On je uradio nešto jezivo, podelio je decu... Zna da mu stižu prijave od roditelja pojedinih... - rekao je Milovanović.

- N1 i Nova odmah plaše sa Mićom Megatrendom... Imaćete akreditovane privatne fakultete iz nekih zemalja... Oni pokušavaju da brane okupirane, sa pričom "Evo ga Mića Megatrend" a ne, doći će nam dobri fakulteti... - rekao je Milovanović.

Autor: D.B.