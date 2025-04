Promenio ploču!? Rektor Đokić u strahu od gubitka pozicije pozvao akademce da se vrate na predavanja

Rektor Beogradskog univerziteta (BU) Vladan Đokić se, nakon više od pet meseci blokada fakulteta i nemog posmatranja propadanja visokog školstva u Srbiji, praktično u poslednjem minutu setio da bi ipak mogao i da počne da radi svoj posao i pokuša da spase akademsku godinu.

Tek nakon što se prof. Đokić uplašio da će BU izgubiti autonomiju, a i on upravljanje istim, a profesori su već ostali bez plata, rektorat Univerziteta u Beogradu konačno je pozvao studente svojih fakulteta da se vrate na predavanja, saznaje Kurir.

Prethodnih dana rektorat BU uputio je pisma upravama fakulteta u kojima je pozvao na dijalog o povratku na nastavu i izneo svoje predloge kako bi izgledala nadoknada iste, ali i ukazao na katastrofalne posledice koje prete i studentima i profesorima ukoliko se blokade nastave.

Druga forma

"Gubitak godine i potencijalno svih prava povezanih s tim, problemi vezani za upis nove generacije, uz posledice koje bi trpele sve institucije u sistemu obrazovanja u Srbiji, počev od predškolskog obrazovanja, potencijalni gubitak nacionalne/međunarodne akreditacije, što bi urušilo kredibilitet državnih visokoškolskih ustanova, problemi u domenu redovnog poslovanja za ispunjenje nekih studentskih zahteva biće potrebno više godina - navodi se u svojevrsnom non-pejperu koji je poslat iz rektorata Univerziteta u Beogradu, a do kojeg je došao Kurir.

"Druga forma protesta bi mogla da podrazumeva sledeće: hibridni model nastave (realizacija nastave u onlajn formatu uz vežbe na fakultetima), prilagođen raspored časova, odnosno prepodnevni i popodnevni termini s pauzom od 11.30 do 14 časova, usklađen raspored nastave na fakultetima u sastavu BU, realizacija ispitnih rokova na način koji najbolje odgovara nadoknadi odloženih termina, organizovanje u kontinuitetu ispita s najmanje sedam ispitnih termina do završetka godine, mogućnost pomeranja početka naredne školske godine do polovine oktobra ili početka novembra 2025.

Đokićevi modeli za povratak na nastavu:

- onlajn predavanja

- 7 ispitnih rokova

- pomeranje školske godine za kraj oktobra ili početak novembra

- prepodnevna i popodnevna predavanja, s pauzom od 11.30 do 14 h

Kako otkriva izvor Kurira, rektor Đokić je bio svestan da ovakav dokument neće biti izglasan na proširenom rektorskom kolegijumu BU, te ga je zato na ovaj poluzvanični način uputio dekanima, koji bi zatim trebalo da to proslede plenumima na razmatranje.

Prema rečima našeg izvora, profesor Đokić već duže vreme trpi pritiske od profesora zbog smanjenja plata, a veoma je zabrinut da će on biti označen kao glavni krivac za stanje na Univerzitetu i gubitak školske godine, dok je s druge strane svestan da odavno više ne kontroliše ni pojedine dekane, a kamoli studente blokadere i plenumaše.

Autonomija i plate

Iz Đokićevog obraćanja u ovom dokumentu jasno se vidi da ga najviše brine upravljanje Beogradskim univerzitetom i status zaposlenih ukoliko akademska godina bude izgubljena.

"Stvaranje pravne države i vladavine prava je dugotrajan proces koji se mora nastaviti, ali ne nužno uz žrtve i žrtvovanje i na jedan nepromenljiv, neupitan način borbe. Podsećamo da je u istoriji naše zemlje samo u toku Prvog i Drugog svetskog rata došlo do gubitka školskih godina. Vanredni napori su i danas potrebni da se izbegne svaka suvišna žrtva, naročito kad smo uvereni da postoji alternativa i da je treba tražiti kao racionalno rešenje koje ne bi ugrozilo školsku godinu i izvesno dovelo do gubitka budžetskog statusa i s tim povezanih prava. Neophodno je uzeti u obzir i posledice koje bi gubitak godine imao i na status zaposlenih, poslovanje i formalni status visokoškolskih ustanova, narušavanje autonomije univerziteta, kao i funkcionisanje čitavog preduniverzitetskog obrazovanja. Za univerzitetsku zajednicu bi bilo nedopustivo da se oni koji su ukazali na duboke društvene probleme dovedu u trajno nepovoljan položaj", navodi se u dokumentu u čiji posed je došao Kurir i predlaže se i potpuno ograđivanje BU od političkih stranaka!

"Potpuno se ograđujemo od političkog organizovanja i delovanja na univerzitetu, što je definisano članom 43. Zakona o visokom obrazovanju", stoji u dokumentu.

Autor: Dalibor Stankov