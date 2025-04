SVE SAMO DA VUČIĆ NE ODE U MOSKVU! Ujedinili se antisrpski lobisti, hoće da mu 'slome kičmu'

Ne smiruje se brutalna kampanja protiv predsednika naše zemlje!

Svi antisrpski lobisti žele da slome Vučićevu kičmu i da ga spreče da ode na obelezavanje Dana pobede u Moskvi!

Jasno je da Vučićevu nezavisnu, slobodarsku politiku pokušavaju da sruše isti oni koji već mesecima podržavaju i sponzorišu pokušaje rušenja naše države na ulici.

This is Serbia's choice, but it must have consequences.



EU accession for Serbia must surely now be frozen or revoked.



Very sad for the people of Serbia who have European ambitions. https://t.co/ikNqYyjVUO