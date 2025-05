Ne možeš da me zaustaviš, ona ne može da te uvredi: Gastoz ključa od besa, Anđela mu zabranila raskrinkavanje Ene Čolić! (VIDEO)

Ne smiruje se!

Anđela Đuričić za vreme reklama iskoristila je priliku da razgovara sa Nenadom Marinokovićem Gastozom i zamoli ga da o Eni Čolić ne iznosi sve detalje koje zna o koj.

- Znam da si rekao nešto i da je ona posle toga sve rekla, a ja te molim da ne radiš to - govorila je Anđela.

- Nije mi prijatno da ti meša porodicu i dela - dodao je Gastoz.

- Ne želim ovu odbranu - rekla je Anđela.

- Žao mi je jer se ona trudi da te omalovažava. Ja te molim šta god da ti pomene o s*ksualnoj konataciji da te nikad ne uvredi, ni povredi jer ona to ne može. Sad ću nešto da ti kažem da ne možeš da me zaustaviš. Kako nisu mogli da me nateraju da te branim, sad neće moći da me zaustave - pričao je Gastoz.

- Ovo nije način, ovo je katastrofa. Ja se ne osećam uvređeno. Ne želim da produbljujem svađu sa njom, večeras mi je već pomenula porodicu i ne želim to. Nemoj da te provocira, ona je najjeftinija verzija rijaliti učesnika - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić