POTPREDSEDNICI SNS POSTAVLJALI PITANJA, NJIHOV STRANAČKI ŠEF ODGOVARAO! Hteli decu da podignu na svoje očeve i državu!

Za praznični trobroj Srpskog telegrafa isplanirali smo intervju s predsednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem. Ali ne onaj uobičajeni. Umesto novinara, svom stranačkom šefu pitanja su postavljali svi potpredsednici naprednjaka.

Evo šta je zanimalo Anu Brnabić, Nevenu Đurić, Sinišu Malog, Marka Đurića i Aleksandra Šapića i šta im je odgovorio Vučević.

• Aleksandar Šapić: Da li vam nedostaje posao gradonačelnika?

- Pre bih rekao da mi nedostaje moj rodni grad, nego posao koji sam obavljao deset godina. Taj period posmatram kao dragoceno profesionalno, političko, ali i životno iskustvo, jer raditi za svoj grad i za svoje sugrađane je retka privilegija. Posebno je ogromna odgovornost kada ste birani u tri uzastopna mandata, što je kuriozitet od uvođenja višestranačja. Izuzetno sam ponosan na sve što smo uradili za Novi Sad, od dana kada smo preuzeli vlast 2012, kada smo zatekli finansijski, ekonomski, infrastrukturno potpuno uništen grad, s dugovima, započetim, a nikad realizovanim projektima i jednom, rekao bih, potpunom bezidejnošću bivše vlast o tome kako Novi Sad treba da se razvija. Novi Sad je nakon izbora 2012. započeo ubrzan proces privrednog preporoda i napretka. Za 10 godina gradske finansije su stabilizovane, a budžet je dupliran iz realnih prihoda. Otvorene su prve fabrike posle više od 40 godina, a grad je doživeo pravi investicioni bum i postao je stecište globalnih investicija. Novi Sad je postao prvi grad van Evropske unije koji je poneo dve titule: Omladinske prestonice Evrope i Evropske prestonice kulture, realizovane su kapitalne investicije u svim oblastima života, izgrađena je brza pruga, završili smo izgradnju Žeželjevog mosta i krenuli u izgradnju novih mostova. Uspeli smo grad da izvučemo iz jedne spirale siromaštva i propadanja i dovedemo ga u nivo najbrže rastućih polumilionskih gradova u Evropi. Od onih sam koji smatraju da je najbolja nagrada za dobro obavljen posao prilika da radite još više.

• Nevena Đurić: Kako vidite budućnost Srbije za deset godina i koju ulogu ima SNS u oblikovanju te budućnosti?

- U ovom momentu niko ne može s potpunom sigurnošću da tvrdi kako će se razvijati geopolitička situacija jer je komplikovana situacija na Bliskom istoku, težak rat u Ukrajini. Veliki su izazovi i moramo čuvati naš narod na Kosovu i Metohiji i braniti državu od raznih pokušaja rušenja institucija i izazivanja obojene revolucije. SNS je politička organizacija jasnog demokratskog opredeljenja, čiji je cilj sprovođenje državotvorne politike, zaštita vitalnih nacionalnih interesa, realan i ubrzan ekonomski rast i razvoj. SNS je stranka naroda. Ušli smo u 17 godinu postojanja stranke i siguran sam u to da je pred nama još mnogo važnih i dobrih rezultata iako smo već promenili lice Srbije. Znam da možemo još mnogo toga dobrog da učinimo u budućnosti.

• Siniša Mali: Koliko su naši mladi ljudi zainteresovani za bavljenje politikom i u kojoj meri je važno spremati se za aktivan politički život u mladim godinama i, generalno, dizati svest o značaju učešća u političkom životu jedne zemlje? - Drago mi je što su sve vidljiviji mladi ljudi koji su odlučni i hrabri, koji se ne plaše da pokažu patriotizam, da pokažu koliko vole svoju otadžbinu. Oni koji to ne mogu da podnesu, oni dežurni hejteri su počeli da ih izvrgavaju ruglu i nazivaju ih "ćaci". Oni što već pola godine čine sve da naprave haos u državi, da izazovu obojenu revoluciju, jednu od najvećih prepreka vide upravo u tim mladim ljudima koji veruju u svoju državu, koji sanjaju snove o njoj, o tome kakva treba da bude, kakvo mesto treba da ima u svetu, ali i kakav oni doprinos mogu da pruže u tome. Za mlade ljude patriotizam je posebno važan. Toliko puta smo pokazali da smo spremni sve da uradimo za jedinstvo i našu decu, koju pozivamo i molimo da se okupe oko države, oko himne, oko Svetog Save i da razgovorom sve rešimo. Nikada nećemo dati Srbiju onima koji su decu hteli da podignu na svoje očeve i na svoju državu. I zato je važno što vidim sve više mladih ljudi koji tako razmišljaju, koji imaju vrlo razvijenu političku svest, koje ne mogu da zavedu socijalne mreže i koji su vrlo spremni, ali i sposobni da preuzmu i političku odgovornost.

• Ana Brnabić: Dragi Miloše, koji dan tokom tvog mandata kao premijera ćeš zauvek pamtiti? I šta misliš kako će se snaći tvoj naslednik, gospodin Đuro Macut?

- Bilo je sjajnih rezultata i dobrih vesti, ali ne mogu da zaboravim 1. novembar prošle godine, tragediju koja je ostavila najdublji trag, bol i tugu celoj naciji, a ne samo meni. Ja sam pokazao ličnu političku odgovornost iako se i posle toga nastavilo s pokušajima radikalizacije političke situacije i nasilnim preuzimanjem institucija. Sve vreme, s jedne strane, imamo legalno i legitimno izabranu vlast većinskom voljom građana Srbije, dok, s druge strane, imamo političke restlove iz prošlosti potpomognute prljavim novcem i spolja i iznutra, raznim plenumima i navodnim studentima, koji na sve načine pokušavaju Srbiju da bace na kolena i da se dokopaju vlasti bez izbora. Građanima je odavno postalo jasno ko je ko i kakve su čije namere. Nova vlada Srbije neće imati nimalo lak zadatak jer treba vratiti život u normalu i izaći iz ovih višemesečnih blokada. Ne mislim da će premijer Macut imati vremena za snalaženje jer će morati odmah da zasuče rukave. Uveren sam u to da će časnu dužnost koja im je poverena obavljati u najboljem interesu države i svih građana. U vremenu velikih izazova i teških zadataka koji su pred nama, važno je da učine sve da se sačuva nacionalno jedinstvo, da se smire tenzije u društvu, da nastavi snažan razvoj Srbije i da uvek i svugde zastupaju i štite državne i nacionalne interese. Očekujem da će tim profesora Macuta pažljivo slušati građane i da će što više biti na terenu, širom Srbije.

• Marko Đurić: Omiljena istorijska ličnost u Srbiji do Drugog svetskog rata?

- Aleksandar Prvi Karađorđević. Posle cara Dušana je napravio najveći državu. Čovek koji je sa svojim narodom i vojskom prošao sve izazove u dva balkanska rata i u Velikom ratu. Svestan srpske zablude oko Jugoslavije, ne mogu da budem deo narativa da to umanjuje herojstvo i odlučnost našeg kralja, koji je bio prva žrtva nacista i fašista u Evropi. I važno je da pamtimo ne samo njegovo delo već i njegove reči, poput ovih: "Moja je sveta dužnost da svim sredstvima čuvam državno i narodno jedinstvo. I ja sam rešen da ovu dužnost bez kolebanja ispunim do kraja. Čuvati narodno jedinstvo i celinu državnu, to je najveći cilj moje vladavine. Ŕ to mora biti najveći zakon za mene i za svakoga. To mi nalaže odgovornost pred mojim narodom i pred istorijom. To mi nalaže ljubav prema otadžbini i pijetet prema bezbrojnim dragocenim životima koja padoše za taj ideal." Prošle godine smo obeležili devet decenija od atentata na kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića i ponosan sam što sam, kao premijer Srbije, otkrio njegovu spomen-bistu na Oplencu. Narod koji se ne bori i ne poznaje svoju prošlost ne može da razume svoju sadašnjoj i nema budućnost. A mi znamo ko smo i gde su nam koreni i koga hoćemo da nas vodi u budućnost, a to je predsednik Aleksandar Vučić.

• Irena Vujović: Miloš Vučević je, pre svega, drag prijatelj i saborac, izuzetno posvećen napretku Srbije. Zahtevan je bio i kao predsednik Vlade, kao što je i kao predsednik stranke koju podržava većina građana. Za nas koji smo učili od najboljeg među nama Aleksandra Vučića, ciljevi u interesu građana uvek su visoko postavljeni. Moje pitanje je u kom smeru će voditi Srpsku naprednu stranku u narednom periodu, da li možemo očekivati drugačiju organizaciju, nova lica, da li će mladi ljudi biti više u fokusu?

- Naravno da ostajemo na istom putu koji je trasirao predsednik Aleksandar Vučić. Naša politika se neće menjati. Ostajemo motor razvoja naše otadžbine, ali i stranka koja neguje i čuva tradicionalne vrednosti srpskog naroda i svih građana Srbije, koja će se politički snažno zalagati za očuvanje Kosova i Metohije, koja će voditi računa o interesima srpske zajednice gde god da žive i stranka koja će biti najpouzdaniji partner predsedniku republike i snažan stub Pokreta za narod i državu. SNS je uvek otvoren za sve dobronamerne ljude koji dele iste vrednosti s nama, a mladi su bili i biće snažna karika naše stranke. Videćete uskoro nova lica, mlada lica, koja će doneti novu energiju u ovoj našoj nimaloj lakoj borbi za budućnost Srbije.

Autor: Iva Besarabić