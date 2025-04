'PLENUMIMA OPADA BROJ STUDENATA' BAJATOVIĆ ZA PINK: Što ih je manje, sve su više prisutniji opozicioni aktivisti!

U Vladi Srbije je juče, na poziv premijera Đura Macuta, održan sastanak sa rektorom Beogradskog univerziteta Vladanom Đokićem. Razgovor je protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi, a učestvovali su i ministar prosvete, vanredni profesor dr Dejan Vuk Stanković i ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik prof. dr Bela Balint.

Ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu, pored rektora prof. dr Đokića, sastanku su prisustvovali i prodekan za finansije prof. dr Zorica Vujić i prorektor za nastavu prof. dr Dejan Popović, navedeno je.

Generalni direktor ''Srbijagasa'' Dušan Bajatović kaže da je rektor prilikom posete tužilaštvu dobio ovacije, kao da ništa nije kriv, niti nadčežan za situaciju kakva je sada na univerzitetu.

- Bio je nadležan kada je pričao o parama. Oni nešto balansiraju, shvataju da moraju da razgovaraju... Njima treba vremena, ma plenumima opada broj studenata. Pišu "nije bitna masovnost, nego efektivnost" Oni smatraju, ukoliko ne bi došlo do socijalnih nemira, neće uspeti. Sada traže radikalizaciju, pada broj! Pomanja se politički momenat, zahtevi. Ovo je pokušaj pomalo državnog udara, malo više obojene revolucije... - dodao je on.

Bjatović navodi da su oni za dogovor, glasanje i ostalo, a onda žele na plenum, ali to nije ono što ta reč predstavlja, misleći na reč "svi" - kako to treba da bude, već niko ne zna, niti ima uvid u to, ko je član tzv plenuma.

- Što je manje studenata na plenumima, sve više ostaje opozicionih aktivista. Da li ste vi igde pročitali kkako oni menjaju sistem? Uzmemo za primer Jovu Bakića. Meni dođe da vidim znam li ja da plivam ili on. On kolje, dinsta, prži... On je sumnjivo izabran profesor, više naučnih radova imam ja... Imate na NDH 1, Nova S... Mi znamo ko se stavlja u Dunav, a on to radi, priča, preti... Oni kukaju kada neko objavi njihov broj na mrežama, a oni su objavili brojeve svih nas... - dodao je Bajatović.

Prof. dr Vladan Petrov sa Pravnog fakulteta kaže da ovo nije početak dijaloga, već da je dijalog započet kada se rektor susreo sa ministrima u Vladi. Ovde je reč o pozivu najvišeg zvaničnika rektoru, i da je dobro da se on odazvao.

- Mislim da nije neophodno da se znaju detalji. Bolje je da razgovaraju, pa ćemo onda videti šta ćemo dalje. Ja bih samo podsetio na prethodnih mesec ipo, dva... Glvni ljudi u vladi su imali razgovor sa rektorom, tu je bio i dekan Pravnog fakulteta i tada je usvojen 4. zahtev. Obezbeđena je, gotovo apsolutna autonomija univerzieta, do krajnjih granica... Povećan broj ljudi, date finansije... Moram da podsetim, čim je o urađeno, pre nego što je zakon ušao u proceduru... Ljudi su se ponašali kao da tog početka dijaloga nije bilo. Važno je da znamo, da ovo ne mora da bude velika stvar. Nemam poverenja... Sreće me običan svet, postao sam narodni profesor, ljudi me zaustavljaju, ne mogu da ih ažem... Niko nema poverenja u to šta će rektor da kaže i da uradi. On nije jedan čovek, to je manifestacija udruženja, personifikacija toga. Mislim da mu se pridaje preterano veliki zbačaj - rekao je Petrov.

Sve što se dešavalo u prethodnih nekoliko meseci, ne daje neki optimizam.

Advkat Radiša Roskić kaže da se čini da je biti tudent daleko prevazišlo ono što to zaista znači.

-Teško je kinentarisati na tu temu. Studenti smatraju da je apsoutna ispravnost njihovih postupaka nešto što nije upitno. Ja tako ne mislim - rekao je on.

- Gledao sam pre neki dan studentkinju koja kaže da policija nasilno uvodi radnike na RTS... A imamo njih koji nasiljem sprečavaju ljude da odu na posao... Želeli su da napadnu kontrolu leta. ovu, onu zgradu... To se ne sme dogoditi... - rekao je on, pa govorio o blokadi RTS-a:

- Ako bi tužilaštvo postupalo u skladu sa svojim nadležnostima, sve bi bilo mnogo lakše i jednostavnije - naveo je on.

Autor: D.B.