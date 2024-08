Srbija kao centar sveta, susreta i saradnje! Begović za Pink: EXPO je sjajna šansa da je prikažemo u najboljem svetlu (VIDEO)

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović kaže da je veliko interesovanje za EXPO 2027 i ističe da je to sjajna šansa koja nas čeka tu iza ćoška.

- To je šansa da skrenemo pažnju na Srbiju u najboljem svetlu i da budemo ta tri meseca centar sveta, susreta i saradnje u različitim oblastima. Teme jesu muzika i sport, kao nešto što povezuje ljude, ali to dovodi i do privlačenja i povećanja investicija i reklamiranja Srbije, ako zemlje u kojoj možete naći svoju šansu i graditi svoj život - istakla je Begović.

Takođe, 'Skok u budućnost' je jedan veliki projekat, tako da obuhvata od izgranje samog EXPO-a, od infrastrukture do sređivanja kulturih ustanova, muzeja po čitavoj Srbiji...Ono što promovišemo je i Bio 4 kampus i to su neke investicije i slika Srbije koje izazovu na neki način iznenađenje.

Kako je dodala, svaki grad u Srbiji će dobiti ili inovacioni centar ili naučno-tehnološki park.

- To je način da grad dobije novu dimenziju, to je mesto gde mladi ljudi, preduzetnici dobijaju šansu da svoju ideju izgrađuju i materijalizuju, da dobiju mentorsku i materijalnu podršku. To je dobro za ekonomiju, za taj kraj, jer onda ljudi ostaju tu - dodala je Begović.

Begović je navela da Biokampus 4 obuhvata sedam fakultata i devet naučno istraživačkoj instituta.

U kampusu će biti 300 laboratorija, jedan je deo je akademski deo, ali ono što je bitno to su privatne kompanije koje će tu otvoriti naučno-istraživačke prostorije

- Ono što je bitno jeste privatni sektor, kompanije iz oblasti biotehnologije, biomedicine, farmaceutske industrije, koje tu treba da otvore svoje istraživačko-razvojne centre i na taj način da sarađuju sa akademijom, da mladi ljudi mogu da biraju hoće li da rade u akademiji, u nekoj kompaniji, da li hoće da otvore svoju kompaniju, svoju start-ap kompaniju, pa tu otvaramo i naučno-tehnološki park za njihovu podršku - navela je Begović.

Dodala je da je BIO4 kampus postao koncept nauke u budućnosti.

Ministarka je navela da će veštačka inteligencija i bionauke činiti spoj u BIO4 kampusu.

Prema njenim rečima, veštačka inteligencija je sjajan alat, pogotovo u oblastima poljoprivrede, biomedicine i medicine.

- Klimatske promene ne možemo kao ljudi više da savladamo, ali mislim da uz pomoć veštačke inteligencije, odnosno matematičkih modela, algoritama, ćemo ipak ići malo brže napred - rekla je Begović.

Govoreći o inovacionim centrima, ona je podsetila da je jedan izgrađen u Loznici i navela da svaki grad u Srbiji dobije novu dimenziju kada se u njemu izgradi inovacioni centar ili naučno tehnološki park.

- To je mesto gde mladi ljudi, preduzetnici dobijaju šansu da svoju ideju izgrađuju, da je materijalizuju, da otvore neku svoju kompaniju i da dobiju podršku. Da dobiju podršku mentorsku, kako se to radi, da dobiju i finansijsku podršku - ukazala je Begović.

Inovacioni centar u Loznici na 800 kvadrata To je neki početak pametnog grada, gde recimo kontrolišu rasvetu u gradu, gde treba više, u kojem momentu, kako se štedi rasveta i to iz jednog centra koji opet predstavlja dobro mesto kad klinci tu dođu, mogu da uče, a mogu i da neke svoje ideje razvijaju dalje, rekla je Begović.

Autor: Snežana Milovanov