Darko Glišić, ministar za javna ulaganja je, komentarišući dešavanja u Srbiji, istakao da trenutno imamo prisutna dva modela ljudi - one koji rade savesno, i iza sebe ostavljaju rezulate, i one koji imaju drugu vrstu posla, a to je da ruše ono što je izgrađeno savesnim radom.

Glišić kaže da je siguran da građani Republike Srbije žele da se i dalje gradi i radi, i da će podršku dati jednoj takvoj politici, sad, a i ubuduće.

- Svako radi svoj posao, videćemo ko će u svojoj nameri istrajati... Ljudi u Srbiji žele da podižu standard, podršku će davati sigurno i ubuduće. Oni koji žele opstruiranje, zabrane da neko radi, živi... Niko normalan ne želi da država ide unazad. Svako želi da se država razvija... - rekao je on.

Kako je dodao, blokada GSP depoa nije uspeo jer nisu imali brojnost, kakva je očekivana.

- Možda su zaspali, uspavali se... Nisu mogli da se grupišu pa da dodatno zagorčaju život građanima. To je vrsta politike koja se formuliše kao politička ponuda. Oni svoj nastavak političkog delovanja će da kreiraju kroz nastupe o izborima, na koje hoće, pa neće da izađu... I pod uslovom da samo oni učestvuju. To je jedan demokratski model... Sve što rade je interpretaicija novokomponovane demokratije u kojoj treba da budeš proteran, oteran... Potpuna zabrana razmišljanja u Srbiji je njihova ideja. Ima ona narodna dinar daš d auđeš u kolo, a dva da izađeš. Oni su propustili priliku da izađu, kada su svi zahtevi bili ispunjeni - kaže Glišić.

Glišić ističe da po njima, svako ko počini zločin i krivično delo, država treba da ga ostavi na slobodi.

- To je katastrofa. Mila Pajić je bila organizator, Gruhonjić koji je idejni vođa... I onaj momak Mile Pajić... Očekujem da oni budu isporučeni državi, da budu procesuirani. Ajmo da budemo saglasni oko jednog, da tražimo državu prava i da zakon bude isti za sve - naveo je Glišić.

Ako dokažu da nisu planirali teroristički akt, onda okej, ali mi smo sve čuli na onom snimku, rekao je Glišić.

Govoreći o rektoru Vladanu Đokiću, Glišić kaže da ljudi više podržavaju njegov performans, a ne njega.

- Najbolje bi bilo da je zadržan, to bi bio logičan sled. To bi bilo u redu po đacima, roditeljima... Na Veliki petak se desilo saslušanje... Ono što je nama otvorilo oči. Kada smo videli ko ga je podržao. Kolega, student Lazović, koji je 26 godina na Poljoprivrednom fakultetu, kao i ostali. Tu nema borbe za studentska prava, autonomiju univerziteta. To je dobro organizovana politička akcija.

Autor: D.B.