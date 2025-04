ĐOKIĆ TRAŽI IZLAZNU STRATEGIJU: Većina dekana uz rektora, ali se plaše reakcije studenata blokadera

Rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić je, nakon iznenadnog prekida dijaloga u Vladi Srbije u sredu, pozvao premijera Đuru Macuta na sastanak s Proširenim rektorskim kolegijumom, koji bi se u ponedeljak ili utorak održao na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Rektor Đokić i većina dekana BU ovako pokušavaju da nađu za sebe izlaznu strategiju, to jest da na najbezbolniji način prekinu šestomesečnu blokadu Univerziteta, jer se plaše reakcije studenata blokadera.

Plaši se optužbi

Đokić je pod lažnim izgovorom nepostojećeg saslušanja u tužilaštvu iznenada odustao od nastavka pregovora u Vladi, jer je bio bukvalno satanizovan u delu blokaderske javnosti budući da je uopšte pristao na dijalog, ali i pod pritiskom tvrde struje svojih dekana.

Međutim, kako tvrdi naš izvor, rektor želi da se ova situacija što pre razreši i zalaže se za normalizaciju nastave, a podržava ga sve veći broj članova Proširenog rektorskog kolegijuma.

- Profesor Đokić je svestan da je ceo BU u ogromnom problemu, da će fakulteti ostati bez novca i finansiranja, što od države, što od samih studenata, a da je obnova godine više nego izvesna. On želi po svaku cenu da izbegne obnovu godine i odavno bi pozvao na povratak na predavanja, samo da se nije plašio optužbi i reakcija studenata blokadera da ih je izdao i prodao. Situacija se menja i na Rektorskom kolegijumu, pa ga tako većina dekana sada podržava u odluci o prestanku blokada. Međutim, problem je što se svi plaše da baš njihov fakultet bude prva visokoškolska ustanova BU koja će prekinuti blokade. Oni smatraju da to treba da objavi Đokić, a on se najbližim saradnicima žalio da mu je dosta svega, a ponajviše toga da samo on snosi odgovornost za sve što se dešava - kaže dobro obavešten izvor Kurira i objašnjava:

- Đokić je zato i insistirao da narednom sastanku s predsednikom Vlade prisustvuju svi dekani BU. I ton Đokićevog poziva Macutu se vidno promenio. Specifično je i što ga je pozvao da se sastanu na Medicinskom fakultetu, koji je Macutova kuća i gde premijer predaje čitavu karijeru. Želeo je da mu ukaže poštovanje ovim potezom, ali je iza toga i ideja da se izbegnu novi pritisci javnosti da odustanu, jer ne ide baš da kao domaćin otkazuješ sastanak.

Opcija i ostavka

Kako saznaje Kurir, jedna od opcija koji Đokić razmatra je i da pozove na prekid blokada i povratak na nastavu, a da zatim podnese ostavku na mesto rektora BU.

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je nedopustivo da već skoro pola godine na fakultetima nema predavanja, vežbi, ni ispita i da je u samom startu bilo jasno da su ovim prekršeni zakoni.

- Rektor Đokić je dosad postupao zbunjujuće, povlačio se kad dođe do pomaka, bio je kontraproduktivan i legitimno je pitanje kakve je pritiske trpeo. Kome je išlo u prilog da se gubi vreme? Svi oni dekani koji su učestvovali u blokadama fakulteta, generalno cela uprava BU, svojim činjenjem ili nečinjenjem snose ogromnu krivicu pred ovim narodom, jer su posledice katastrofalne, i to ne samo na ovu generaciju đaka već i na duže staze na srpsko obrazovanje. Državno školstvo je degradirano, već ove godine će izgubiti ogroman broj studenta koji će da odu na privatne fakultete, a sam rektor i dekani su izgubili u svemu tome i autoritet i dignitet. Ne smeju da se plaše studenata jer moraju da povrate autoritet - kaže Petričković i dodaje:

- Moja pretpostavka je da će tražiti u pregovorima da rektor i dekani ne snose sankcije, tj. krivičnu odgovornost za sve, ali moraju da preuzmu odgovornost i komuniciraju kako bi se našlo rešenje. Smatraću uspehom i ako bar sada zaustavimo ovo srljanje u propast! Đokić, njegove kolege, ali i deo javnosti moraju da shvate da ovo nije traženje rešenja za aktuelnu vlast, već za studente u budućnosti i stabilnost cele zemlje - smatra profesor Petričković i dodaje da ne treba polarizovati ni Vladu, ni BU i da njima svima zajednički imenitelj mora biti - studenti i srpsko školstvo.

Autor: Jovana Nerić