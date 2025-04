'TRAMPOVA ADMINISTRACIJA BI ODMAH UKINULA SANKCIJE, ALI ZA TO TREBA VREME' Šešelj: Vesti o odlaganju raduju građane Srbije, ne bi me čudilo da ih za dva meseca potpuno ukinu

Srbija je uspela da dobije novo odlaganje sankcija za NIS, saopštio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Dobre vesti za građane Srbije! Srbija je uspela da dobije novo odlaganje sankcija za NIS, ovog puta na dva meseca, do 27. juna. Hvala našim američkim partnerima na razumevanju pozicije Srbije", napisao je jutros Vućić na Instagram nalogu sa građanima Srbije vesti o novom odlaganju američkih sankcija za Naftnu industriju Srbije.

SJAJNE VESTI Podsetimo, kompanija NIS podnela je pre 3 dana novi zahtev Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija, a cilj je da se kompaniji omogući neometan operativni rad i posle 28. aprila, što je rok predviđen licencom izdatom 28. marta ove godine. Kako je saopšteno iz te kompanije, u narednom periodu, uprkos kompleksnim okolnostima, kompanija NIS ostaće posvećena nastavku stabilnog snabdevanja domaćeg tržišta svim vrstama naftnih derivata i očuvanju socijalne stabilnosti zaposlenih.

Lider Radikalne stranke Vojislav Šešelj je jutros, gostujući u Jutru sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić govoreći o odloženim sankcijama NIS-u istakao da je to vest koja je obradovala građane Srbije - sada se osećamo sigurnije.

- Sada smo sigurniji, dva puta su za po mesec dana produžavali odgodu, a sad za dva meseca. Sledeći put može da bude za tri, ali da se skroz ukine. Pretpostavljam da bi ova administracija sve ukinbula, ali ne može. Očigledno da SAD pokazuje dobru volju prema Srbiji, i bilo bi sjajno da predsednik Srbije ode u Ameriku - rekao je on.

- Ovi izdajnički mediji odmah pričaju da se sve to plaća. Ja sam osamdesetih drugi put bio u Americi. prvi put sam bio kao student, a onda sam obilazio srpsku administraciju 1989. godine. Tamo sam lepo primljen, primila me je Bentli, tu je bilo 20 kongresmena i senatora... I ona se veoma borila za srpske interese. primljen sam i u Stejd Dipartmentu. Imao je poseban desk za Jugoslabiju. Tu je sedeo čovek zadužen za nas. Primio me je i američki ministar za ratne veterane, a to se do sada nije desilo - dodao je Šešelj.

Kako je dodao, u Americi se dobijaju formalne pozivnice, ali se zna da se ostalo plaća. prema tome iako treba da se plati dolazak Vučića, država treba da plati. Neće to biti duži susret, naveo je potom.

- Vučić je odustao od sahrane pape Franciska... Važna je poseta Trampovog sina, on za kratko vreme drugi put dolazi. I onda srpski izdajici kreću u dreku, jer smo ustupili zgradu bivpeg Generalštaba... On će imati memorijalni i stambeni kompleks. Srbija će imati 20 odsto učešća profita - dodao je potom.

