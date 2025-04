Sve sa blokaderima je laž, to je samo performans! Spasić za Pink: Podmetnuli su decu kao kukavičje jaje (VIDEO)

Mario Spasić, generalni sekretar Centra za monitorig, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost smatra da je sve što se događa sa blokaderima nekako laž.

- Oni se kao vozili bicikle do Strazbura, a onda se ispostavilo da su ih prevozili biciklima, onda su kao trčali do Brisela, a vozili su ih kombijima. Čak je bilo i objavljeno da je došlo do kvara na nekom kombiju - naveo je Spasić.

Kako je dodao, sve je performans koji za cilj ima rušenje Srbije - istakao je Spasić i dodao:

Svako ko mrzi Srbiju dobrodošao je u Hrvatsku i kod Severine i to nije novost. Jedna stvar je vrlo važna da se podsetimo. Srbija je bila na odličnim granama i ekonomski i bezbednosno i na spoljno-političkom planu, zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i oni su videli da to ne može tako da ide i da Srbija ne sme da bude regionalni lider ni po jednom pitanju. Organizovali su se profesori, frustrirani ljudi koji su bili politički aktivni u opoziciji, ali niko nije glasao za njih. Oni su kao kukavičje jaje, morbidno, podmetnuli ovu decu da izvrše ono što oni nisu uspevali do sada

Zoran Anđelković iz Centra za mir i toleraniju je govoreći o efektu blokada na BDP istakao da će naša zemlja biti među tri najbrže rastuće ekonomije u svetu.

- Međutim, pad od 0,7 znači manji porast plata i penzija između tri do pet odsto. Ako je planiramo povećanje penzija 18 odsto, biće 13, ako je povećanje minimalca za 15 odsto biće 10 odsto. Ovo nije samo trenutni gubitak, već je ovo gubitak mogućih uvećanih prihoda - istakao je Anđelković

Ukazao je i da je, u prethodnim mesecima došlo do smanjenja broja radnih mesta, usled pada prometa u restoranima i kafićima.

Narodni poslanik Marijan Rističević kaže da dugo nije verovao u Darvinovu teoriju da je čovek postao od majmuna, ali da u poslednjih nekoliko meseci koliko gleda ove koji demonstriraju protiv Srbije počinje da veruje.

- Pojavila se posebna vrsta ljudi, koji se zovu demonstranti. Ne znam da li u Hrvatskoj kontrolišu brzinu na putevima, ali mislim da su ovi koji trče maraton prekoračili brzinu i u naseljenim i u nenaseljenim mestima. Oni koji su napadali Srbiju iznutra, sada to rade i spolja - naveo je Rističević.

On je naglasio da ni ovi spolja, ni ovi iznutra ne biraju sredstva.

- To nas košta, verujem da je nas je ovo do sada koštalo oko milijardu evra. Verujem da svaki građanin može da podnese krivičnu prijavu zbog blokada.To je trošak oko 100.000 evra lični za građane - istakao je Rističević.

Autor: S.M.