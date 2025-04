ADVOKAT PETRONIJEVIĆ: Optužba protiv Radoičića čista izmišljotina, tokom rata nije imao dodira sa civilima, izuzev sa pripadnicima OVK

U vezi sa odlukom Posebnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini, koji je raspisao poternicu za 20 Srba zbog sumnje da su počinili ratni zločin u Đakovici 1999. godine, među kojima je i Milan Radoičić, njegov advokat Goran Petronijević kaže da je to čista izmišljotina i da Radoičić u tom periodu nije imao nikakvog dodira sa civilima, izuzev sa pripadnicima formacija OVK.

Petronijević navodi da je njegov klijent Milan Radojičić od marta 1998. do marta 1999. godine bio na redovnom služenju vojnog roka, a da mu je u martu produžen vojni rok do juna 1999.

- Što se tiče Milana Radoičića zasigurno znam da je to čista izmišljotina jer je on od marta 1998. do marta 1999. godine bio na redovnom služenju vojnog roka, kao vojnik sa 20 godina. Nikakve veze sa tim nema, a u martu '99. mu je, kao i svima u vreme proglašenja ratnog stanja, produžen vojni rok do juna. On se od početka do kraja služenja vojnog roka nalazio kao vojnik graničnog bataljona u Prizrenu i na Paštriku. Nikakvog dodira sa civilima nije imao, izuzev sa pripadnicima formacija OVK i onima iz Albanije koji su upadali kroz taj prostror Paštrika - kaže Petronijević.

Dodaje da za Radoičića zasigurno zna da je to budalaština, dok za ostale ne zna gde je ko bio.

- Mi samo možemo da medijski demantujemo takve navode. Ovo je još jedan dokaz kako se zloupotrebljava pravosuđe na Kosovu. Radoičić ni na koji način nije mogao da bude na tom delu Kosova o kome govore jer je služio redovan vojni rok na totalno drugoj strani, sve do proglašenja Kumanovskog sporazuma. Što se tiče priče o tome da je mogao da izađe na odsustvo, to je nemoguće, jer nije postojala mogućnost odlaska iz jedinice u vreme rata - izjavio je Petronijević.

Istakao je da se Radoičiću svete zbog drugih stvari pa su ga ubacili da bi izgledalo verodostojnije.

- Mi imamo ozbiljne materijalne dokaze, njegovu vojnu knjižicu, video materijale sa Paštrika i sve ostalo - naglasio je advokat Petronijević.

Autor: Iva Besarabić