'DA LI SU EVROPSKE VREDNOSTI TO ŠTO SE ČOVEK LINČUJE NA ULICI?' Ana Brnabić otkrila šta će pitati Martu Kos

Predsednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da će se danas sastati sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos i da će je pitati da li su evropske vrednosti to što u Srbiji od blokadera studenti koji žele da uče ne mogu da se vrate na nastavu, što većina ljudi nema prava na okupljanje i slobodu govora i što je svako ko kaže šta misli "legitimna meta".

Brnabićeva je, gostujući na K1, navela da će evropsku komesarku za proširenje pitati i da li u Strazburu i Briselu pozdravljaju jučerašnji napad na dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patrika Drida.

"Pitaću je da li su evropske vrednosti to da se čovek linčuje na ulici. Koga danas briga šta kaže većina? Važno je samo šta misle oni koji se ponašaju kao da su nadljudi, kao da su jedini koji imaju prava, dok mi ostali nemamo ništa. To smo videli u Nišu, gde su ljudi linčovani - šestoro ih je teže povređeno, a protiv napadača se vode postupci. Isto smo videli i juče u Novom Sadu. To više nije bila sloboda okupljanja, već direktna zabrana rada fakulteta, a ko se usudio da kaže da fakultet sme da radi, bio je meta linča", navela je Brnabić.

Istakla je da će na primeru RTS-a objasniti Kos da "blokaderi" brane da u Srbiji postoji sloboda govora. Napomenula je da je RTS bio blokiran 14 dana i da zaposleni nisu mogli da ostvare svoje pravo da rade.

"Oni su pravili poternice ljudi zaposlenih na RTS-u. Ja ću ištampati i poternice danas da pokažem Marti Kos. Da pitam je li to to što vi podržavate? To je ta sloboda medija. To je sloboda izražavanja. Dakle, oni su zabranili i slobodu govora. Oni su zabranili slobodu medija. To smo videli ispred RTS-a. To smo videli ispred Informera. Zabranili. Nema. Nama se ne sviđa vaša uređivačka politika - ima da vas nema, zato što su blokaderi to rekli. Jesu li to te evropske vrednosti", navela je Brnabić.

Komentarišući najavljeni sastanka Marte Kos sa studentima, Brnabić je rekla da se lažne informacije o situaciji u Srbiji često uspešno plasiraju u evropskim institucijama.

"Sve ono što je laž, preko svojih lobista u Briselu i kroz dobro osmišljene ture do Strazbura, uspevaju da predstave kao apsolutnu istinu. Naša diplomatija mora da bude mnogo bolja u suprotstavljanju tome", poručila je Brnabić, dodjući da ne zna o čemu će Marta Kos razgovarati sa studentima.

Autor: D.B.