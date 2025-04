'LICEMERJE KVAZIELITE' Brnabić: Blokada RTS-a je krivično delo, neko će odgovarati!

Dodala je da su "poternice" na kojima se nalaze fotografije urednika RTS-a neprihvatljive i da predstavljaju pokušaj targetiranja.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da je blokada RTS-a krivično delo i da su "poternice" na kojima se nalaze fotografije urednika RTS-a neprihvatljive.

''Oni su pomislili posle pet meseci možda da je to sve u skladu sa zakonom, da je sve to legalno, da je sve to legitimno, da je ono što nije normalno postalo normalno, ali nije i nikada neće biti. Sada ulazimo u jedanasti dan, blokada RTS-a pokazala je zaista sve, pokazala je stepen licemerja tih drugosrbijanaca, te kvazi elite'', rekla je Brnabić na TV Pink.

Prema njenim rečima, država je za pet meseci blokada pokazala neverovatno strpljenje, ali su svi, kaže, mogli da vide kako vreme prolazi da država ipak radi.

"Vi ne možete tek tako da diskriminišete studente. Ne možete tek tako da diskriminišete bilo koga i da pomislite da vam je to okej. Vi ne možete deset dana da blokirate RTS, a da jedan dan neko za to ne odgovara. Neko će svakako odgovarati'', istakla je Brnabić.

Dodala je da su "poternice" na kojima se nalaze fotografije urednika RTS-a neprihvatljive i da predstavljaju pokušaj targetiranja.

Brnabić je naglasila da je krivično delo i objavljivanje brojeva mobilnih telefona novinara na društvenim mrežama.

''Jel su okej one poternice ispred RTS? Kada je to postalo okej? Recite mi da li je to targetiranje? Oni su udarili i na mladu novinarku RTS Nikolinu Rakić. Oni su to uradili sa sadističkom namerom da nekome unište život. Oni su i novinarki RTS Jeleni Baranin pokazali srednji prst u uživo programu. Jel to ta Srbija koja pokazuje mir? Jel to ta Srbija koja želi mir?'', upitala je Brnabić.

Autor: D.B.