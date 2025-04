BRNABIĆ: Blokada RTS-a je direktno krivično delo, institucije će raditi svoj posao!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje.

I danas, na dan najvećeg hrišćanskog praznika koji se provodi u miru s najbližima, studenti blokaderi bespravno su blokirali ulaze u objekte RTS u Takovskoj ali i Aberdarevoj ulici, kao i studije na Košutnjaku onemogućavajući zaposlene da dođu na radna mesta kao i da dobiju hranu.

O teroru blokadera/terorista, kao i pojedinim profesorima koji podržavaju njihovo iživljavanje, u vaskršnjem izdanju Hit Tvita govorili su: Predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, portparolka REM - a i nekadašnja predsednica Saveta ovog tela, Olivera Zekić i profesor Pravnog fakulteta i sudija Ustavnog suda Srbije Vladan Petrov.

1. PREDLOG: Blokada RTS-a

Brnabić je rekla da je smisao ovih blokada ono što je predsednik Vučić prozreo još početkom decembra prošle godine i to saopštio čitavom narodu, a to je da su zahtevi studenata u blokadi samo izgovor, a da je čitav smisao politika i dolaženje na vlast.

- Ovo nisu studenti blokader i studenti plenumaši, ovo su neki drugi ljudi koji žele da se domognu vlasti. Ovo nije volja naroda, ovo je puko nasilje. Ovo se svodi na neki neverovatan i iskonski sadizam. Tu su ostali neki ljudi koji uživaju u mržnji i maltretiranju nekih ljudi - rekla je Brnabić.

Kako kaže, blokada RTS-a je direktno krivično delo u skladu sa članom 149. krivičnog zakonika, stav 2. Dodaje da će se kazniti ko neovlašćeno spreči i ometa emitovanje televizijskog sadržaja.

Dodaje da će institucije da rade svoj posao. Kako kaže, ovim takođe poručuju da sloboda razmišljanja niti medija neće postojati, ukoliko oni bilo kada dođu na vlast.

- Neverovatno je da ti ljudi muče, targetiraju skoro isključivo žene - rekla je ona.

Petrov je rekao ima dosta loših stvari koje su posledica ovih blokada. Dodaje da postoje i krivična dela, kao i brojne povrede pravnih propisa.

- Mi se nalazimo u jednom stanju koje je u velikoj meri van onoga što je pravna država. To jeste tako i moje kolege i ja smo mesecima unazad govorili o tome da će plenumi postepeno postati stvarnost i na drugim mestima. Sada imamo ovu situacijau oko RTS-a koja je akutna. Ali, tu su nekakvi zborovi koji nemaju nikakve pravne principe. To su zbrljovi, zborovi raznih ljudi. Ne bih da opravdavam moje studente niti one u blokadi, ali svi mi koji se dugo bavimo ovim znamo da su studenti samo jedna fasada i red je da više o tome govorimo na jedan iskreniji način - rekao je Petrov.

Kako kaže, studentni su obični pioni i nemaju nikakav veći čin niti poziciju od toga. Dodaje da svaka sloboda mirnog okupljanja zasniva se na prijavljivanju tog skupa kako bi se znalo ko je organizator. Kako kaže, čim se ne zna organizator u najavi imamo nasilje.

- Ovo na prvi pogled deluje konfuzno, ali je svakako jako dobro organizovano - rekao je Petrov.

On je dodao da smo nekoliko meseci govorili da su sve to naša deca, i to jesu naša deca, ali se dodaje, postavlja pitanje da li ta deca čine neka teška krivična dela.

- I to ne samo deca, već i oni koji ih zloupotrebljavaju. Ovo nije samo antiustavno i antipravno. Ovo je anticivilizacijsko delovanje - rekao je Petrov.

Kako kaže, tolerancija jeste jako važna, ali poštovanje ustava je isto bitno.

Zekić je rekla da je jako zanimljivo da nigde nema generalnog direktora u RTS-u koji bi trebalo da bude glava, dodaje da ga nema nigde, pa čak niti potpisanog saopštenja.

- RTS je medijski pentagon. Tehnički je opremnjen tako da može da se emituje gde god hoćete. Ja se pitam već danima, odvratne su mi poternice, zašto se čelnici ne obrate. Danas smo ušli u 120-ti sat blokada koje ne dalju judima sa RTS-a da rade i da jedu. Pravo kretanja im je zabranjeno. Naročitu ljudi sa poternica koji ne smeju da se kreću. To je kao divlji zapad. Ovo nije viđeno i meni veoma upada u oči što opet ti čelnici nisu na tim poternicama - rekla je Zekić.

Kako kaže, pita se sada šta je tu cela igra. Dodaje da se pita da li je Dragan Bujošević "njihov".

- Sve te blokade su protivustavne i divljačke i došli smo do besmisla sada sedmog zahteva. Oni žele da se raspišu izbori za savet REM-a,a nema nikakve potrebe za tim ili da se ugasi RTS. Kako da se ugasi RTS. REM nema nikakve veze sa njima. Mi radimo po zakonu o elektronskim medijima. Oni rade po posebnom zakonu, o javnim medijskim servisima. REM ne može da ugasi RTS niti RTV. Oni su to valjda shvatili i danas smo od tih zahteva dobili jedan, a to je da će blokada trajati dok se ne raspiše novi konkurs za REM - rekla je Zekić.

Kako kaže, nada se da organi neće podleći tim pritiscima.

Brnabić je pitala kakve veze sve to ima sa padom nastrešnice u Novom Sadu. Dodaje da nema nikakve i da ponovo dolazimo do toga da sve ovo što proživljavamo poslednjih 5 meseci nema nikakve veze sa tom tragedijom.

- Ljudi su morali da vide da ustvari ništa od ovoga nema nikakve veze sa tim padom, kao i da niko od ovih ljudi više nema pretenzije niti prava da priča o pravednijem i lepšem društvu - rekla je Brnabić.

Zekić je rekla da studenti nisu nadležni ni da biraju REM, niti da gase RTS. Oni su nosili neki transparent "Oslobodite REM", Zekić pita od koga i od čega.

Zekić je dodala da je ovde jedini zahtev da im Aleksandar Vučić da vlast i da se povuče. Dodaje da samo neće da ga tako nazovu.

Petrov je rekao da sad imamo jedan problem, zato što kada se uđe u lanac stvari koje nisu pravne, da mora nekako da se stane. Dodaje da kada dozvolite ovakva okupljanja, kreće narativ da sada kada bi policija reagovala da bi to bila sila i represija, a naravno, kako kaže, da nije.

- Jedan od zadataka vlade je da vodi dijalog i obezbedi dijalog posredstvom prava. Jesmo u začaranom krugu, ali nisam pesimista - rekao je Petrov.

Brnabić je rekla da ljudi ne smeju da se targetiraju, niti to sme da se dešava novinarima.

Petrov je rekao da su studenti u blokadi izdali saopštenje povodom hapšenja novosadskih aktivista. Dodaje da oni osuđuju hapšenje ljudi koji su uhapšeni zato što su pripremali jedno od najtežih krivičnih dela.

- Oni se solidarišu sa tim ljudima, kao i sa ljudima koji su pobegli iz zemlje- rekao je Petrov.

2. PREDLOG: Saslušanje rektora

Petrov je rekao da izjava Đokića može da se tumači na više načina, dodaje da je svakako lična odgovornost. Dodaje da je to pitanje kojim treba da se bave tužilaštvo i sud.

- Dodaje da mu se ne dopada da je rektor rekao da smo svi odgovorni kao akademska zajednica, što bi značilo da sam i ja lično za nešto odgovoran. On je ipak pozvan u svojstvu građanina da da određene informacije, ne razumem čemu onaj kvazi politički skup ispred zgrade nadležnog ministarstva - rekao je Petrov.

Kako kaže, sve se ponovo provlači i stavlja pod nekakve studente u blokadi i plenumu, ali njih je na tom skupu bilo najmanje.

- Zašto je tamo bilo političkih ličnosti da podrže rektora. Zašto? Jel on politička ličnos? Nemoguće je da za skoro 6 meseci, ne rada i blokada, da je rektor, ako ništa drugo, osoba koja nije mogla ništa da preduzme - rekao je Petrov.

Brnabić je rekla da po zakonu o visokom obazovanju, na visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko i stranačko delovanje. Dodaje da kada vidimo listu profesorsko- blokadersku, znaćemo da su i zvanično tada prekršili taj zakon.

- Do sada sam mnogo toga rekla o rektoru Đokiću, ali moram priznati da me je sada nakon ovog informativnog razogovora ponovo iznenadio. Pomislite da će neko u prosveti, od učitelja, preko nastavnika, profesora, dekana i rektora, koji je kapa svega toga i funkcija sa najvećom odgovorošću, uvek stati u odbranu đaka ili studenata ili da će šta god da se desi, uvek stati u odbranu i reći da je on kriv, da deca nisu kriva - rekla je Brnabić,

Kako kaže, on je rekao da nije kriv, da nije za blokade i da nikada nije naredio da ne rade fakulteti, dodaje da je rekao da nikada ništa takvo nije uradio, već da su studenti krivi.

- Šta smo mi dočekali, da su takvi ljudi u visokom obrazovanju i to da su takvi ljudi rektori - rekla je Brnabić.

Ona kaže da je potpuno jasno šta je rektor uradio, kao i šta nije uradio. Dodaje da sada, umesto da on, koji treba da je lider na neki način, treba da dođe i kaže da, ukoliko je počinjeno neko krivično delo da je on kriv.

- Sada ću da vam kažem kako izgleda lider. Kada je Vučić otišao da obiđe stradale u požaru u Kočanima, kada su studenti počeli da ga napadaju zbog toga, šta je uradio Vučić? Čovek je rekao "Ja sam kriv" i zaštitio, ako postoji bilo kakvo delo, nije kriva medicinska sestra, načelnik odeljenja niti bilo ko drugi, nego on. E to je lider, a ne ovaj veliki revolucionar, koji dođe na informativni razgovor i ponaša se tako. On činjenica želi da bude lider, a da li razumete šta je uradio tim studentima - rekla je Brnabić.

Zekić je rekla da je rektor urušio ekonomiju. Dodaje da joj izgleda kao čovek koji je vrlo svestan da je uvukao celu akademsku zajednicu u ovo, kao i da je sebe izjednačio sa njom.

- On je itekako svestan svega. On je opustošio ekonomiju ove zemlje, zbog tih protesta ekonomija je izgubila skoro jednu milijardu evra. Ugostiteljstvo, turizam, investicije. Neće strani investitor da dođe u zemlju koja je procenjena kao nestabilna. Dešava se da strane firme koje imaju ovde predstavnike, ne prave više sastanke u Beogradu, već idu u druge države. Ugostiteljski objekti su prazni - rekla je Brnabić.

Kako kaže, taksisti se žale da im je opao promet 50 posto. Kako kaže, to su posledice koje su nastale pod rukovodstvom ovog čoveka.

3. PREDLOG: Zvučni top

Brnabić je rekla da ponovo pričamo o zahtevima kao da oni zaista postoje. Dodaje da 4. zahtev za smanjenje školarine i smanjenje budžeta za visoko obrazovanje, ne postoji niko ko može da tvrdi da nije ispunjen.

- Oni nikada neće reći ni za jedan, a ne za sve da su ispunjeni. Čak i za prvi kada je obajvljena dodatna dokumentacija, nikada nismo dobili odgovor šta to još od papira fali - rekla je Brnabić.

Kako kaže, što se tiče zvučnog topa, da se čak i laički vidi da ništa nije upotrebljeno, ali opet, dodaje, i analize su pokazale da nije moguće da je bilo šta upotrebljeno da omogući takvo pravolinijsko kretanje.

- To je bilo jako dobro planirano, organizovano i izvedeno. Opet dolazimo do toga da je sve što smo videli i što vidimo u poslednjih 5 meseci, skoro do perfekcije isplanirano, verovatno duži niz godina, i onda konačno i izvedeno - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ako je trebala tačka na ovu temu i taj zahtev, onda je ovo tačka.

Petrov je rekao da je pitanje da li smo morali da dođemo u poziciju da tražimo pomoć od nekoga za to iz inostranstva, ali sada kada smo je dobili i kada je stvar rešenja, smatra, kako kaže, da nema potrebe komentarisati.

Komentarišući delovanje ministarstva prosvete u svrhu uspostavljanja zakonitosti, Brnabić je rekla da očekuje da se fakulteti polako vraćaju na nastavu. Dodaje da, uprkos vređanju, uvredama, maltretiranju i terorisanju ljudi koji žele da pohađaju nastavu, ona teče i ima sve više studenata koji se vraćaju.

Zekić je rekla da je Dejan Vuk Stanković bio kandidat za člana Saveta REM-a. Dodaje da je on u medijima godinama i nikada nikome ništa nije smetalo, da bi sada kada je on predložen za ministra prosvete, on je navodno silovatelj.

Svi gosti su svoj glas dali predlogu broj 1, blokada RTS-a.