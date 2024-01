Brnabić za HIT TVIT: Srbija će 2027. godine biti potpuno druga zemlja! Očekujemo BDP od 100 milijardi evra, akcenat je na socijalnoj koheziji

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Hit Tvita bili su premijerka Ana Brnabić, direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević i Nikola Tomić, politički i medijski konsultant.

Predlog broj 1

Tomić je rekao da se u opozicionim medijima može videti da nema mrve preispitivanja opozicionih lidera, a ni njihovih komnetatora.

- Možemo reći da je ovo pr spektakl ili spisak lepih želja, sve samo ne da je ovo kontrola postizborne štete. Potpuno je normalno da neka država ima planove za naredni periodi. Možemo biti obazrivi, ali meni je drago da je ovo urađeno posle, a ne pre izbora - istakao je Tomić.

Brnabić je istakala da je plan da prosečna plata do kraja 2027. godine bude 1400 evra, a prosečna penzija i minimalac 650 evra.

Ona je navela da je plan postojao i pre izbora, ali je sada detaljno predstavljen.

- Ovo je izuzetno ambiciozan plan - rekla je Brnabić

Brnabić je rekla da će, prema procenama MMF-a, 2027. godine BDP biti 93 milijarde evra, a ako bude povoljna situacija u svetu možda i celih 100 milijardi evra.

- To je potpuno druga zemlja. To je zaista zemlja, kakvu ne samo da niko nikada nije mogao da očekuje od Srbije, već teško da je neko to mogao i da sanja - rekla je Brnabić.

I uložili smo u te ljude. I vratilo nam se stostruko i vratiće se još više zato što nastavljamo ta ulaganja. Ta neverovatna brojka BDP, dakle sve ono što mi stvorimo u toku jedne godine da to dostigne skoro 100 milijardi evra, samo za tri i po godine praktično je fascinantno, ali ja verujem da ćemo mi to postići

Dodala je da je druga nova stvar o kojoj je predsednik Vučić u subotu pričao predstavljajući program Srbija 2027, bilo njegovo insistiranje na socijalnoj koheziji.

Kako je dodala, to je zajedništvo u našoj zemlji, jer ovi planovi dotiču svaku osobu u Srbiji.

- Izato je bilo važno i zato je on insistirao da pokažemo nekada i u detalje te planove da bi ljudi iz svih delova Srbije videli da se čitava Srbija razvija, svaki njen deo i u svakoj opštini, svakom gradu, svakom okrugu, svakom delu Srbije se nešto dešava - poručila je Brnabić.

Tomić je istakao da je upravo socijalna kohezija ključ za razvoj zdravog društva uz ocenu da se mora voditi računa i o socijalnoj komponenti.

- Onima na socijalnoj margini ne može biti bolje ako se društvo ne razvija. Bitno je da onima koji su na margini ne bude mnogo loše. Moramo se što brže razvijati, a od toga će svi imati korist - istakao je Tomić.

Kovačević je rekao da je Srbija kada kada je reč o stopi fertiliteta pred dve godine bila na 1,42, a sada je uz mere došla do 1,63.

- Ta stopa se teško podiže, smatra se da kada padne ispod 1,2 nema vraćanja - objasnio je Kovačević i dodao da je sada prvi put zaustavljen taj trend pada broja novorođene dece, a cilj je da se u 2027. godini podigne na 1,7.

Brnabić kaže da se zemlje ne bi borile da budu domaćini EXPO da takva manifestacija važna i da to ne donosi ugled, vizibilite zemlji, investicije.

- Bio je šok kada je Beograd pobedio, Amerika i Španija su uložili neuporedivo više sredstava. Tada postajete centar sveta i mi očekujemo milione posetilaca, brojne investicije - dodala je premijerka.

Govoreći o Rio Tintu, Brnabić je rekla da je ta kompanija kupila zemlju od meštana.

- Oni su ponudili novac, meštani su prodali zemlju. Ta zemlja nije eksproprisana. Rio Tinto ovde ima ogromne površine zemlje - rekla je on, uz podsećanje da je ta kompanije došla u Srbiju 2004. godine i dve godine kasnije im je zakonom omogućemo i istraživanje i pravo eksploatacije.

O toj temi će se razgovarati. Ako im oduzmete tu zemlju ulazite u nacionalizaciju, onda nema pravne sigurnosti ni za investitore, a ni za obične ljude i nadam se da ni buduća vlada tako nešto neće uraditi

Objasnila je da nema ugovora, već rudarske firme dobijaju istražnu dozvolu.

- Po zakonu iz 2006. godine, firme koje imaju dozvolu za istraživanja moraju da dobiju dozvolu za eksploataciju jer su ulagali novac, osim ako ne odustanu od toga. Ta dozvola ima snagu ugovora - navela je Brnabić.

On je navela da se taj proces produžavao do 2012. godine, tako da je po odlasku bivše vlasti bio već trasiran put i ništa nije moglo da se uradi.

Kako je rekla, Rio Tinto je velika razvojna šansa i u ekonomskom smislu i pogledu zelene tranzicije. Brnabić je naglasila da će neka nova vlada morati da se aktivno pozabavi rudarstvom.

Premijerka Srbije se vratila na lokalne planove.

- Ljudi na taj način vide da se država bavi svakim delom Srbije. Zbog toga je taj integralni razvoj značajan - istakla je Brnabić.

Na pitanje da li će ostati na čelu vlade, rekla je da o tome ne razmišlja i da će svakako na neki način raditi na realizaciji predstavljenih planova.

- Važno je da mi imamo plan - dodala je ona.

Predlog broj 2 - Evropa o izborima

Brnabić je navela da Evropski parlament nije vodio debatu o izborima o Srbiju.

- Ta tema je ugurana u raspravu o nekim drugim zemljama. Tu apsolutno nema jedinstvenog stava oko toga da li je Srbija zaslužila kritike. Bilo je i parlamentaraca kojima nije jasno šta se tačno želi od Srbije - dodala je ona.

Premijerka je ocenila da je debata u Evropskom parlamentu veliko razočaranje za Đilasa i Tepićku.

Tomić smatra da opozicija ništa ne bi mogla da uradi u Evropskom parlamentu da neko nije želeo da im izađe u susret.

- Tamo ima ljudi koji su državne politike koju vodi Srbija, to su političke opcije koje i podržavaju Kurtija. Ovo je bila priča unapred da osnovu izveštaja nekoliko NVO i par medijskih natpisa, bez zvaničnog mišljenja ODIR-a - dodao je Tomić.

Brnabić je izrazila očekivanje da institucije biti formirane u što kraćem roku, kao i da će vlada imati pun mandat.

Predlog broj 3 - Davos

Tomić je naglasio značaj bilateralnih susreta koje je imao predsednik Srbije.

