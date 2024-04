Brnabić za HIT TVIT o ubistvu male Danke: Ponovo smo svedočili politizaciji jedne tragedije

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Hit Tvita bili su Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, Ivica Dačić, šef diplomatije, Milica Đurđević Stamenkovski, predsednica političke stranke Zavetnici i Goran Šarić, istoričar.

PREDLOG BROJ JEDAN - BG izbori

Prva teme su predstojeći izbori u Beogradu koji će se održati 2. juna, a opozicija nema jedinstven stav što se tiče odlazka na njih i ima sramne zahteve.

Brnabić se najpre zahvalila svima na velikoj podršci i istakla da je ona opoziciju pozvala na razgovor, pa otkrila koja bi bila tema samih.

- Ja sam ih pozvala na razgovor treći put, kada su se odazvali iako se nisu odvazali četvrtog marta na poziv predsednika Vučića koji je pokazao fleksibilnost i razumevanje. Oni su došli u ponedeljak kada smo imali korektan, ali težak razgovor. Nisu bili zainteresovani za ODIR preporuke, već su imali svoje zahteve, među kojima je da se svi izbori održe drugog juna. Trebalo je da ih podsetim da su oni sami govorili da je osnovni demokratski princip razdvajanje izbora -rekla je Brnabić.

Ona je zatim otkrila da im je ponudila da se izbori u Beogradu održe drugog juna, ali da se dogovore oko svih lokalnih izbora.

- Od ponedeljka ću pozvati na još jedan sastanak. Cinično mi je da Đilas sada priča o ODIR preporukama, a meni su rekli u lice ne -rekal je Brnabić.

Brnabić je istekla da njihov ne uzlazak na izbore neće narušiti legitimitet izbora, već samo njihov legitimitet.

- Njihov legitimitet sada postaje upitan. Njihova neozbiljnost postaje potpuno neupitna. Ove izbore imamo zato što su ih oni tražili i sada će ih bojkotovati -rekla je Brnabić.

Dačić je rekao da opozicija nema snage da organizuje bojkot.

- Ja sam im rekao da kada je DOS rušio Miloševića, nikada nisu pominjali izbore. Koji god izbori budu, oni na njima nemaju šanse -rekao je Dačić.

Brnabić je istakla da je opzicija rekla ne na bilo koji predlog, kao i da oni ne razumeju sam koncept dijaloga.

- Nije prvi put da se priča o bojkotima, ali najvažnije državne stranke nikada nisu bojkotovale izbore. Oni treba da učestvuju kako sutra ne bi rekli da su izgubili jer nisu učestvovali. U mesecima unazad su razni tajkunski mediji govorili da postoje problemi i da mi ne možemo napraviti zajedničku listu, a naša pobeda će biti još ubedljivija nego u prethodnim izborima -rekao je Dačić.

Đurđević Stamenkovski je rekla da je ovo državno okupljanje odgovor na sve antisrpske pretnje i izazove koji dolaze iz ostalih zemalja.

- Opozicija pokušava da pravljenjem lažne frke skrenu pažnju. Mi često u ovim političkim lavirintima zaboravimo kojim smo putem krenuli i gde želimo da idemo. Ne sme u gradu Beogradu biti jedina tema da li će neko bojkotovati izbore. Mi trebamo da projektimo budućnost, jer mi nismo u deficitu sa idejama kao neki. Zar oni misle da nekom rezolucijom Evropske unije oni mogu da sruše reputaciju koju Srbija ima -rekal je Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski je zaključila da je za dijalog potrebno dvoje.

Šarić je podsetio da su u izborima u Hrvatskoj, svi njihovi građani iz BiH imali pravo glasa.

- Opozicija nema šanse na izborima i traži način da ih neko sa strane "instalira" -rekao je Šarić.

Brnabić je otkrila da je članovima opozicije sve otvoreno rekla.

- Ja sam im potpuno otvorena rekla da im je to potpuno pogrešan put, a jedino rešenje je dijalog. Ako vam se ne sviđaju zakoni, o tome onda treba razgovarati u skupštini. Oni su rekli da su na prethodnim beogradskim izborima pobedili, to se desilo samo u njihovoj glavi. Nakon toga su tražili ponovljene izbore, ali da budu 28. aprila, pa onda nisu hteli ni na njih jer im je tada "holidej". Sada jedno priča Đilas da nema nikakvog dogovora, ili u oktobru ili nikako, a drugi deo opozicije govori da ima nade za izbore u junu -rekla je Brnabić.

Ona je otkrila i da joj niko iz opozicije nije dostavio lex specialis.

- Oni su rekli za nas da smo banda i organizovana kriminalna grupa, kao i da će oni sprečite izbore. Ja se nadam i verujem da ipak u njihovim redovima ima neko ko je odgovoran i ko će im ukazati na to da ne treba samo da se preti, već i da se razgovara -rekla je Brnabić.

Đurđević Stamenkovski je rekla da predstavlja stranku koja ima opozicioni stav, ali je uvek bila uz svoju državu.

- Država je uvek prioritet, a oni Beograd koriste kao polugu da idu protiv države. to su ljudi kojima je teško da odu sa Vračara do Rakovice i da ukaljaju cipele, lakše im je da ukaljaju obraz. Skandalizovana sam izjavom da izbora drugog juna neće biti, a oko toga su se usaglasili Đilas i Milivojević -rekla je Đurđević Stamenkovski.

Dačić je skrenuo pažnju na šta to tačno nudi opozicija, da bi se građani odlučili za nju.

- Od nasilnog sprečavanja izbora nema ništa, pa oni čak ni ne znaju gde su ta biračka mesta. Pa ko će da glasa za opciju, kada je Lutovac bio danas sa Kurtijem, pa da li mu je rekao da on nešto radi protiv srpskog naroda. Oni samo pokazuju svoju nemoć i odsustvo nekog koncepta. Pa što se čačka kada znate da ćete izgubiti? -rekao je Dačić.

PREDLOG BROJ DVA - Koji Dinko

Gosti su prokomentarisali sramnu izjavu Dinka Gruhonjića koji je rekao da ima prelepo ime, baš kao i Dinko Šakić, komandanta Jasenovca, te je timo izazvao revolt javnosti.

Šarić se osvrnuo na pretnje sa kojima se Gruhonjić suočava zbog ove izjave, ali i na celu situaciju.

- Ja dolazim iz krajeva koji su zaliveni krvlju Srba i to u dva rata. Pričamo o Gruhonjiću koji ima dva naučna rada, a obrušio se na ljude iz Republike Srpske, a oni su daleko korisniji od njega. Dinko Šakić nije običan komandant Jasenovca koji je rekao da mu je žao što nije pobio više Srba. Ovo što on priča je najveći šovinizam i govor mržnje. Kažete da mu se preti, ali on i dalje predaje, a njegove pristalice su pocepale srpsku zastavu. On u Dubrovniku, za koji znamo kako su tamo Srbi prošli, preti da će isto tako se desiti u Vojvodini -rekao je Šarić.

Đurđević Stamenkovski se takođe osvrnula na izjavu Dinka Gruhonjića.

- Ceo skandal oko ovoga je skinuo maske svima i pokazao se ko je ko. On jeste ideolog nečega što je "Srbija protiv nasilja". oni brane ono što je on rekao, pozivajući se na slobodu govora, a ovo je zapravo govor mržnje. Gruhonjić je "plaćeno pero", on ne govori iz svoga uverenja. Stranka Dragana Đilasa traže smenu rektora univerziteta u Novom Sadu, jer je podržao studente koji su protestovali protiv ove izjave, a Gruhonjića brani. Zar ćemo mi dozvoliti da nam decu oblikuje neko ko se identifikuje sa čovekom koji je vodio logor, da se neko tako šalio u Nemačkoj dobio bi uput za psihijatriju. Naš narod u Vojvodini poštuje državu srbiju, mi smo jedna zemlja i to ćemo ostati -rekla je Đurđević Stamenkovski.

- To je politika protiv srpskog naroda. Prvo, Dinko Gruhonjić je iz Banja Luke. Ovde nije smao on u pitanju, mi se sa takvim strukturama suočavamo decenijama unazad. Vojvodina je deo Srbije. Ovde sada imate kontinuitet svih tih delovanja. To je uvreda na sve žrtve genocida i antisrpska politika. To se sve uklapa u jednu koncentraciju pritisaka na našu državu -rekao je Dačić, osvrnuvši se na izjavu Dinka Gruhonjića.

Dačić se osvrnuo i na pokušaje da se Srbija okarakteriše kao genocidna država.

- Postoji predlog od nekih Nemaca u Vojvodini da se obeleži 80 godina od progona Nemaca iz Srbije. Znači nisu Srbi ti koji su progonjeni od Nemaca? Pokušavaju da Srbiju učine genocidnom zemljom, a šta je sa Nemačkom, Hrvatskom, Vijetnamom, robstvom...Uzeli su jedan dan u ratu na prostoru bivše Jugoslavije i pokušavaju da nas definišu kao genocidnu državu -zaključio je Dačić.

Brnabić je skrenula pažnju na to kako bi izjava Dinka Gruhonjića prošla da je umesto Srpske pravoslavne crkve pomenuo bilo koju versku zajednicu.

- Ja se ne bih bavila Gruhonjićem, deluje mi kao čovek koji ima brojne probleme. Da se bar izvinio kada je video da je povredio osećanja brojnih ljudi...Nije Dinko Gruhonjić problem, takvih ima, veći problem mi je Filozovski fakultet u novom Sadu i njihov dekan. Kako je ona branila Gruhonjića i kako se to odrazilo na te studente je veći problem. Danas se valjda pohvalno treba izražavati prema ljudima kao što su Dinko Gruhonjić, Aida Ćorovići i Kesić. Da je neko u Nemačkoj rekao da ima lepo ime Adolf, kao Adolf Hitler, da li bi bilo smešno? Da je umesto Srpske pravoslavne crkve rekao da će praviti pabove od džamija, odmah bi bio smenjen, ali pošto je to rekao za Srbe, onda je to sloboda mišljenja -rekla je Brnabić.

PREDLOG BROJ TRI - Danka

Gosti "Hit tvita" su se zatim osvrnuli na slučaj koji je potresao celu Srbiju, a to je ubistvo malene Danke Ilić iz Bora.

- Ja ću najpre uputiti saučešće porodici male Danke. Njeno ubistvo je tragedija za celu naciju - rekla je Đurđević Stamenkovski i dodala:

Kao majka dve desetomesečne bebe užasnuta sam onim što se dogodilo, onim što su uradili nad devojčicom koja je 6. maja trebalo da napuni dve godine. Neophodno je povesti računa o novinarskoj etici. Senzacionalističkim izveštavanjem sklanjamo fokus sa žrtve. Smartam da je došlo vreme da Srbija preispita kazne za ovakva dela. Mi se krvavo borimo da dobijamo deco i mislimj da treba izmeniti Krivični zakonik i uvesti najstrože kazne za ovakva dela

Đurđević Stamenkovski je istakla da u ovom slučaju nema mesta politizaciji, te da za svakoga ko pretenduje da se bavi politikom mora da shvati da su deca svetinja za ovu društvo.

Dačić je osudio ubistvo male Danke.

- Poslednja smrtna kazna je izvršena u Srbiji pre 32 godine. Od tada je bilo 19 presuda, ali ni jedna nije izvršena. Ja mislim da bi ovakve monstrume ljudi golim rukama zadavili. Za uvođnje smrtne kazne moramo poći od Ustava. Narod je ogorčen - naveo je Dačić i apelovao je na roditelje da čuvaju svoju decu.

Šarić je ukazao da su mediji senzacionalistički izveštavali o Dankinom nestanku, a potom i ubistvu.

- Ljudi lako padaju u teorija zavere i neophodno je da budu malo kritčniji - istakao je Šarić.

Brnabić je govoreći o ubistvu male Danke, rekla da je svaka tragedija slučaj za sebe.

- Kada bi pogledali brojeve, Beograd i Srbija su među najbezbednijim u Evropi i svetu. I broj počinjenih zločina je daleko manji nego pre 10 godina - rekla je Brnabić i ukazala na veliki uticaj medija u današnjem vremenu.

Sistem "Pronađi me" je odličan. Monstruma i psihopada će uvek biti, ali ja nikako ne mogu da shvatim da neko može da ubije dete. Ono što me brine je da ste ponovo videli politizaciju ove tragedije. Vučić je od nestanka neprestano pitao za nove informacije o Danki...svakog dana...Bili smo u prenosu uživo, a šta očekujete? Da sakrije tu informaciju ili da mu MUP ne da tako važnu informaciju