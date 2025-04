PREDSEDNIK VUČIĆ O BLOKADAMA: Teške su posledice zločina koji se protiv Srbije čine u poslednjih šest meseci

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska radova na izlaznom portalu tunela "Iriški venac", u okviru projekta izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma (Fruškogorski koridor) da su posledice blokada teške.

On je istakao i da ga brine to što imamo ogroman pad u uslugama i turizmu, naglašavajući da to je "direktna posledica zločinačkih blokada i zločinačkog rušenja blokadera".

"Teške su, teške, posledice zločina koji se protiv Srbije čine u poslednjih šest meseci, kazao je on.

Ovakva vremena napretka i izgradnje Srbije dugo se neće ponoviti", dodao je predsednik.

Vučić je takođe naglasio da je srećan što imamo veliki broj povratnika iz inostranstva.

