Ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je u danima za nama nove ugovore sa privrednicima i preduzećima kojima država nudi bespovratna sredstva i tom prilikom za Informer najavila nove konkurse.

Ministarka je istakla da javnim pozivima i izjavama privrednika koje su obišli i posetili prethodnih nedelja, država želi da pozov i afirmiše sve one druge privrednike kod kojih nisu konkretno došli na adresu te da će se potruditi da dođu kod većine njih.

-Želimo da ih pozovemo i da na ovaj način shvate obećano- ispunjeno. U direktnom razgovoru saznali smo šta je to što je privrednicima neophodno u odnosu na prilike, koje se tiču i samog tržišta, koje je u određenom delu ugroženo, poput nemačkog. Naše kompanije se okreću ka nekim drugim tržištima, neophodno je da razviju svoja poslovanja u nekom drugom smeru. Mi ih afirmišemo i pomažemo u tome. Ova konkretna dodela ugovora i javni poziv služi tome da pozovemo sve privrednike da se jave na aktuelne konkurse- izjavila je Mesarović.

U narednim danima novi krug konkursa "Žene na selu"

Ona je podsetila i da je nekoliko konkursa u toku, kao i da su prošle godine podržali 1.200 preduzetnika, u kojoj su dominantnu kategoriju imali mladi, na šta je posebno ponosna, ali i žene.

-Podsetiću na program Žene na selu, koji ćemo i ove godine na inicijativu predsednika gospodina Aleksandra Vučića objaviti u nedeljama pred nama i koristim priliku da obavestim sve naše žene na selu da će Ministarstvo privrede u narednim danima objaviti novi poziv i da se prijave. 100 odsto bespovratnih sredstava i ove godine za ulaganje u njihove male proizvodnje, u porodične firme, u sve ono što ih dodatno ekonomski osnažuje i ono što ih čini da mogu da budu jače i ostanu na selu. Poseban akcenat sa našim programima jeste na ruralna područja- istakla je za Informer.

"Bitno je svako radno mesto"

Kako dalje navodi, počevši od njenog mandata u maju prošle godine, Ministarstvo privrede se posebno okrenulo ka malom sektoru.

-Imamo 353.000 registrovanih preduzetnika. Statistika kaže da negde dva člana porodice žive od prihoda jednog preduzetnika. Pričamo o 700.000 ljudi i sasvim je prirodno i normalno da naš fokus mora biti apsolutno ka malom sektoru usmeren, da predsednik Aleksandar Vučić razgovara sa privrednicima na terenu i sa velikima i sa malima. Za nas ne postoji nijedna beznačajna kategorija, bitno je svako radno mesto- naglasila je potpredsednica vlade i dodala da se bore za nove investicije, ali i očuvanje postojećeg privrednog ambijenta i stope nezaposlenosti koja je na istorijskom minimumu.

-Godine 2012. zemlju smo zatekli sa čak 25,9 posto nezaposlenosti. Nije bilo lako tokom ovih godina privući sve strane direktne investicije, ostvariti takav privredni rast i naš fokus je na očuvanju privrednog ambijenta i privlačenju direktnih investicija. Borimo se da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi i uverena sam, pored pokušaja nekih da zaustave našu zemlju, da ćemo to ove godine uspeti.

"Činjenica je da predsednik Vučić ima jake odnose sa američkom administracijom"

Ministarka se osvrnula i na najavljenu novu poseta Donalda Trampa Mlađeg našoj zemlji, ocenivši da to znači mnogo za Srbiju.

- On je to i javno podelio i sigurna sam da će saradnja sa američkom administracijom, ali i konkretna saradnja u privredi kada su u pitanju naše i američke kompanije, u narednom periodu samo rasti. Ono što je važno da je američka administracija na dva meseca pomerila odlaganje primene sankcija kada je u pitanju naša naftna industrija i to potvrđuje činjenicu koliko jake odnose ima predsednik Vučić sa američkom administracijom. Svi sa nestrpljenjem očekujemo i njihov susret- zaključila je Mesarović.

Autor: D.B.