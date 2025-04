Ministarka privrede Adrijana Mesarović potpisala je danas ugovore sa tri privatne kompanije iz Srbije, kojima je država obezbedila novčana sredstva za pomoć u njihovoj daljoj proizvodnji i radu.

Država je obezbedila sredstva za firmu "Natural Food" iz Blaca, "Jilk products" iz Knjaževca i preduzetnicu Jelenu Jovanović iz Blaca nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio okruge u kojima posluju ovi privrednici.

Ministarka je istakla da im je država obezbedila 50 odsto bespovratnih sredstava za ulaganja u nabavku opreme koja će im, prema njenim rečima, obezbediti povećanje obima proizvodnje i poboljšanje kvaliteta proizvoda što će im pomoći da budu konkurentinij i izađu na nova tržišta.

"Ključno je da će sve tri kompanije zaposliti nova lica. Svakodnevno smo na terenu, svakodnevno razgovaramo sa njima i nastavićemo da kroz sve naše konkurse, kroz jednu sistemsku podršku malom sektoru i domaćoj privredi nastavimo da pomažemo i da im olakšamo nabavku opreme", rekla je Mesarović.

Ističe da naše proizvode kvalitet čini konkurentnim i podseća da Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Kinom, Egiptom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog čega je potrebno da date kompanije povećaju obim proizvodnje.

"Mi ćemo im kao država pomoći da izađu na strana tržišta", naglasila je.

Mesarović se osvrnula na pojedine komentare koji su ukazali da je reč o pojedinačnim izolovanim slučajevima kojima država pomaže i demantovala ih.

"U pitanju je sistemska podrška i ja pozivam zaista sva mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike da se jave na aktuelne konkurse Ministarstva privrede i da iskoriste pomoć svoje države, odnosno podršku koja se kreće do čak 50 odsto bezpovratnih sredstava. Ministarstvo privrede je prošle godine podržalo čak 1.200 mikro, malih i srednjih preduzeća sa 5,2 milijardi dinara i upravo to potvrđuje činjenica da je u pitanju sistemska podrška naše države domaćoj privredi", navela je Mesarović i dodala da su uslovi za učešće na konkursu sada manje rigidni.

Ministarka je istakla konkurs za porodične kompanije na koji mogu da se jave firme koja u APR-u imaju registrovana dva člana porodice u okviru svog privrednog društvu odnosno preduzetničke radnje.

"To je konkurs za podršku mladima starosti od 20 do 35 godina za kreditnu liniju za sredstva koja mogu iznositi do pet miliona dinara", rekla je ona.

Ugovor vrednosti od tri miliona dinara potpisan je sa firmom "Natural Food" koja se bavi preradom voća i povrća, a Stefan Veljović iz te firme kaže da će novac uložiti u povećanje kapacitet i zapošljavanje novih radnika.

"Proizvodićemo kvalitetnije i u većim količinama", rekao je on.

Miljan Kostadinović iz firme "Jilk products" koja se bavi voćarstvom, kaže da je dobio 36.000 evra koje će iskoristiti za kupovinu liofilizator.

"Bavimo se i pakovanjem meda i onda bi s tim liofilizatorom mogli da spojimo voće i med, a onda i da uposlimo još radnika", rekao je on.

Ukupno 20.000 evra dobila je preduzetnica Jelena Jovanović za unapređenje prerade voća i povrća.

"Želimo da kupimo opremu za destileriju prerade voća", rekla je Jovanović.

Tanjug /RADE PRELIĆ Tanjug /RADE PRELIĆ Tanjug /RADE PRELIĆ Tanjug /RADE PRELIĆ Tanjug /RADE PRELIĆ Previous Next

Autor: Jovana Nerić