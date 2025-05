Zbog iznenadnog zdravstvenog problema predsednik Srbije Aleksandar Vučić, vratio se u Beograd iz posete Sjedinjenim Američkim Državama, a odmah po povratku iz Majamija, Vučić je primljen na Vojnomedicinsku akademiju. Nakon detaljnih pregleda, predsednik Srbije je otpušten iz bolnice, jer su lekari konstatovali da je njegovo zdravstveno stanje stabilno i zadovoljavajuće, a on se već sutra vraća svojim redovnim obavezama.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, osvrnuo se na laž koji su plasirali pojedini opozicioni mediji da je šefica kabineta predsednika Trampa, Suzan Vajls, zabranila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prisustvuje događaju u Mar-a-Lagu.

- Ovo je samo jedna kap u moru njihovih laži. Smeta im bolji položaj naše države i to je jasno. Došli smo do situacije da se Vučić u nekoliko nedelja sastaje sa najmoćnijim svetskim liderima, uključujući i vrhom Amerike -rekao je Dačić i dodao:

- Imamo i nastavak te priče da je ovo sve urađeno kako predsednik ne bi otišao u Moskvu. Upućen sam da je predsednik i ranije imao slične zdravstvene probleme, pa sam ga odmah kontaktirao i pružio mu podršku. Videli smo svi da su se neprijatelji Srbije radovali činjenici da je uopšte preživeo. Sve je to način politike koju oni vode. Zamislite kada bi se neko od nas radovao ili imao komentare kada bi se razboleo neki opozicioni lider ili rektor -rekao je Dačić.

Dačić dodaje da su opozicioni mediji odavno prestali da služe nacionalnim interesima.

Ministar unutrašnjih poslova se osvrnuo i na jezivo nasilje koje je pretrpeo Patrik Drid, dekan novosadskog DIF koga su demonstranti napali tokom pokušaja da uđe u zgradu fakulteta.

- Kada se neko nađe na mestu na kome ne bi trebalo da bude i kada neko pokušava da skloni, po njima vi ste njega napali. Policija ne žali nekakve sukobe i uopšte nije pripremala ovu intervenciju ili akciju. Dekan je bio onemogućen u ovoj situaciji da radi svoj posao, kao što ga je obavljao i u petak pre toga. Kada mu je bio onemogućen pristup fakultetu, on je pozvao policiju na 192 i naše jedinice su imale zadatak da mu pomognu da uđu u zgradu -rekao je Dačić i dodao:

- Međutim, okupljeni to nisu dozvolili policiji, što je ometanje njihovog posla. Došlo je do guranja, a policija je morala da reaguje i odbije napad i to minimalnom upotrebom sile. Imali smo molbu državanog rukovodstva koja je zamolila da policija više bude defanziva i da reaguje samo kada je to apsolutno neophodno. Većina ovih skupova nije ni prijavljena, a ako ga zabranimo, moramo i da ga rasteramo. Ja moram da se zahvalim svim pripadnicima policije i građanima koji su sve ovo istrpeli -rekao je Dačić.

Dačić dodaje da su odgovorni jedino oni koji su kršili zakon, a ne policija koja je samo obavljala svoj posao.

Ministar unutrašnjih poslova ističe da je krajnji cilj foteljaša oduvek bio politički.

- Ja sam oduvek pričao da ovde nije reč o nekom nezavisnom pokretu koji će se boriti za pravo građana, već o političkom pokretu. Sećate se da na početku su poricali da žele da se bave politikom, nisu čak ni želeli smenu vlade. Vide da opozicija ne može da ostvari rezultata na izborima, te su procenili da moraju neki drugi da pokušaju, ovo je veći udarac za opoziciju nego vlast -rekao je Dačić.

- Srbiji je potrebna stabilnost i vlada ima stabilnu većinu, nema potrebe da se ide na bilo kakve vandredne izbore. Mislim da oni ni ne razumeju da bi izborili bili kraj njihovog sna -rekao je Dačić.

Autor: Iva Besarabić