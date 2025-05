'NEĆE DUGO ČEKATI NA IZBORE' Vučić: Kada će da budu? Kada ih 'nenadležna predmetna institucija' bude potpisala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić po dolasku Mosku govorio je io situaciji u našoj zmelji.

- Nemamo mi veliku političku krizu, ona je bila nametnuta spolja i sada ponestaje finansijskih sredstava. Nudio sam izbore 11. decembra, tada sam rekao "imali ste 4 zahteva", oni su rekli "mi se ne bavimo se politikom", neki blokaderi, profesori. Mi smo izašli i rekli ovo je ono što imamo, ispunili zahteve, pokazali poštovanje. Oni su mislili da su dovoljno silni i da će nekakvom prisilom da dobju vlast, praveći se naivni i blesavi kako to ne žele. Onda je došao 5. najbesmisleniji zahtev, pa onda 6. To je bio zvučni top, pa ih je sad sramota da ga spomenu, jer je svima jasno da ga nije bilo. A onda je 6. zahtev bio da da budu kažnjeni sestre i lekari koji su me pustili u nesterilnu prostoriju, a nisu bili krivi oni koji su urlali i ometali sve pacijente. Taj zahtev im je pisao Kurtijev ministar iz Makedonije. Sad hoće pretvore te fakultete u partijska sedišta i da se bavimo politikom. To je čist kriminal po Ustavu i zakonima naše zemlje. Nije slučajno dekan Pravnog podneo ostavku, znao je da bi bio kriv zbog toga. Od koga traže to? Meni su rekli da neće sa mnom da razgovaraju, ja sam kako kažu, nenadležna predmetna institucija. Neka im ih raspiše nek odrugi, a ne može. Uništili su nam zemlju, razarali 6 meseci, dosta je bilo sa tim. Vreme je da počnemo da radimo, neće dugo čekati na izbore, neka se spremaju. Kad će da budu? Kada nenadležna predmetna institucija to bude potpisala- poručio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić