Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je danas u Zaječaru firmu "Delta agrar", a zatim u Gradskoj upravi Zaječar svečano dodela prva dva rešenja o dodeli sredstava za 50 odsto nepovratnih sredstava za sve kompanije i preduzetnička društva u kojima su minimum dva člana porodice zaposlena.

- Danas sam imala priliku i čast da posetim kompaniju "Delta agrar" koja obrađuje hiljadu hektara zemlje u Zaječaru. Negde oko 320 hektara je pod jabukom i grožđem. Izvozno je orijentisana kompanija, sa značajnim brojem zaposlenih Zaječaraca, sa velikim potencijalom da rastu i dalje investiraju. Sa menadžmentom kompanije sam razgovara o njihovim daljim planovima, investicijama, da prošire hladnjaču u naredne dve godine i time uvećaju kapacitet zasada, što podrazumeva i veći broj zaposlenih i izvoz. Razgovarali smo gde država može da pomogne kada je u pitanju izvoz, tu je sporazum o slobodnoj trgovini s Kinom. U narednim danima ćemo razgovarati i sa našim kineskim prijateljima da ostvare konkretne kontakte sa njima i velikim trgovinskim lancima - rekla je ministarka.

Ona je dodala i da će biti u redovnoj komunikaciji u narednom periodu imajući u vidu njihove planove, naglasivši da je važno da se razvija privredna aktivnost Zaječara.

- Borimo se da dovedemo barem još jednu investiciju. Podsetiću, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića Ministarstvo privrede je pre mesec i po dana izdvojilo 78 miliona dinara za izgradnju saobraćajnih površina i atmosferske kanalizacije u jednoj od glavnih ulica u Zaječaru koja direktno komunicira sa industrijskom zonom. Početak tih radova nas očekuje za mesec dana, ja ću ih i obići. Do kraja godine se očekuje da budu gotovi. Zaječar mora da raste i da se razvija. Zaječar je kapija Srbije ka nekim zemljama koje se nalaze u blizini. Taj potencijal treba da koristimo - izjavila je Mesarović.

Posebna podrška države za porodične biznise

Nakon posete "Delta agraru", ministarka je u Gradskoj upravi Zaječara svečano uručila rešenja dvema firmama za jedan od najzapaženijih konkursa koje je resorno ministarstvo raspisalo.

- Posebno sam ponosna što smo baš u Zaječaru dodeli prva rešenja o dodeli sredstava kada je u pitanju naš jedan od najzapaženijih konkursa koje smo raspisali u poslednje vreme na inicijativu predsednika Vučića, a to je konkurs koji podrazumeva 50 odsto bespovratnih sredstava za sve kompanije i preduzetnička društva u kojima su minimum dva člana porodice zaposlena. Za sve porodične biznise posebna podrška. Dve naše divne dame koje se bave poslovima kao privredna društva. Jednoj dva miliona dinara bespovratnih sredstava, dok drugom privrednom društvu, štampariji, nešto preko milion i 200 hiljada dinara bespovratnih sredstava, što predstavlja 50 odsto od ukupnih ulaganja. Preostala sredstva će obezbediti iz sopstvenih izvora. To će im pomoći da unaprede svoje poslovanje. Čula sam i da postoje planovi da se prošire kada su u pitanju broj zaposlenih i to me posebno raduje. U narednim danima ćemo nastaviti sa dodelom tih rešenja - navela je ministarka.

Autor: PInk.rs