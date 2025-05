Desetine ljudi povređeno je prilikom tribine SNS u Nišu marta meseca ove godine kada su ih blokaderi i deo opozicije gađali jajima i kamenicama.

Uoči velikog narodnog Sabora čije je održavanje najavljeno za 16, 17. i 18. maj u Nišu u organizaciji Srpske napredne stranke, sve su glasnije priče o raznim nasilnim akcijama koje planiraju blokaderi i deo opozicije a po receptu koji je već viđen 21. marta u tom gradu kada su brutalno napali gradske i lokalne funkcionere dok su se okupljali uoči tribine SNS-a. Tada su blokaderi i članovi dela opozicije napali ljude i gađali ih jajima, kamenicama, tukli i povredili šest osoba - tri žene i tri muškarca. Dve osobe su završile sa povredama vilice i završile su na maksilofacijalnoj, a jedna osoba pretrpela je potres mozga.

Kako se moglo videti tada na brojnim snimcima koji su objavljeni na društvenim mrežama, najpre je brutalno napadnut gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović koga su blokaderi i opozicija gađali jajima, a na meti se našao i direktor Doma zdravlja, Milorad Jerkan koga su bukvalno jurili po ulici ne prestajući da ga gađaju jajima i polivaju vodom. Blokaderi su fizički nasrnuli i na žene, pa je članica SNS Danijela Krstić pogođena kamenicom u glavu.

Kako je tada zvanično saopštio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, desetine ljudi je tom prilikom povređeno, što jajima, što kamenicama koje su bacali na njih.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tada je oštro osudio napad na, kako je rekao, obične građane koji su želeli da prisustvuju tribini koja je organizovana u Nišu od strane SNS.

- Nisam u ovih 13 godina osećao ovakav bes i jed kao što ga osećam večeras. Srbija nije zaslužila ovo što joj rade i spolja i domaći kriminalci... U Nišu se dogodilo nešto što sam mislio da nikada neće moći da se dogodi u našoj zemlji. Na brutalan način napadnuti su obični ljudi koji su želeli da prisustvuju tribini koju je organizovala SNS. Oni koji su se uvek pozivali na slobodu okupoljanja, žalili se Evropljanima i to da su obespravljeni, večeras su organizovali linč ljudi samo zato što ti ljudi mislili drugačije. Na stranu što su gađali ljude čime su stigli, od kamenica do jaja. To su oni isti, koje ako popreko pogledate, govore vam da ste nasilnici. Ti ljudi se nisu libili da psuju kao kočijaši, da najgore fašističke pretnje iznose na svakom mestu - istakao je Vučić.

Kako je ocenio, napad na gradonačelnika Dragoslava Daleta Pavlovića je slika i prilika njihove obojene revolucije.

On je poručio da zahteva od nadležnih organa da hitno pohapse sve bandite koji su učestvovali u napadu na desetine žena.

- Napadali su ih pred supruzima, samo zato što ne misle kao oni i valjda ne umeju da psuju majku kao oni i još se time hvale. I da vam kažem batinaši i siledžije, uskoro dolazim u Niš i razjuriću sve batinaše koji misle da mogu da prave red u Srbiji onako kako oni hoće. Srbija će živeti kao država a batinaši i siledžije će završiti iza rešetaka - kazao je tada Vučić.

A tada je zbog sprovođenja ovog nasilja uhapšeno troje ljudi, odnosno troje studenata blokadera: Mateja Nikolić, sa Pravnog fakulteta u Nišu, i blokaderi sa Filozofskog i Ekonomskog fakulteta. Po njihovom privođenju počeli su protesti blokadera da se nasilnici puste na slobodu. Već sutradan su svi pušteni iz pritvora.

S druge strane, četvorica osumnjičenih za napad na studente u Novom Sadu u noći između 27. i 28. januara, zbog postojanja osnova sumnje da su fizički napali dva mladića i tri devojke, te da je, tom prilikom, jedna devojka teže a jedan mladić lakše povređen, i dalje se nalaze u privoru.

Gradski odbor Srpske napredne stranke Novi Sad odmah je najoštrije osudio nasilni napad na studentkinju. Posle nezapamćenog nasilja u Nišu nije stigla nijedna osuda od strane blokadera i opozicionih partija.

Iako nije upitno da li nasilnici treba da odgovaraju za počinjena dela, ali svoj prilici nisu isti aršini za sve, imajući u vidu da su oni koji su takođe vršili nasilje - ali nad funkcionerima SNS-a - za svoja nedela provela tek jedan dan u pritvoru.

Najavljeni sabor u Nišu biće poput onog održanog pred Vaskrs u Beogradu, a čija će centralna manifestacija biti na Trgu kralja Milana. Ostaje da se vidi hoće li blokaderi i deo opozicije uspeti da se obuzdaju od nasilnih akcija i pustiti ljude koji drugačije misle da se na miru okupe.

Autor: Dalibor Stankov