JOŠ JEDNA OGROMNA RAZLIKA IZMEĐU VUČIĆA I FOTELJAŠA! Dok predsednik gradi i otvara nova radna mesta u Nišu, blokaderi znaju samo za nasilje i teror

U periodu od 2012. do 2024. godine u Nišu je izgrađeno 10 novih fabrika, a ukupna vrednost investicija je 344 miliona evra. Reč je o 8.633 radna mesta.

Dok predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić već skoro 13 godina gradi i stvara nova radna mesta, nove investicije i podiže prosečne zarade u Nišu i okolini, blokaderi foteljaši su brutalno napadali gradske i lokalne funkcionere i pripadnike vlasti — prilikom čega su gađali ljude jajima, kamenicama, usled čega je najmanje šestoro ljudi povređeno.

Vlast je od 2012. godine napravila bitan zaokret u ekonomskom razvoju Srbije, a posebno je to uočljivo u Nišu, gde je od 2012. do 2024. godine izgrađeno 10 novih fabrika, sa ukupnom investicijom od 344 miliona evra. Time je stvoreno 8.633 radna mesta, a prosečna neto zarada od 2018. do 2024. godine je skočila za 105 odsto.

Izgrađeno je i rekonstruisano više objekata bitnih za građane, poput aerodroma Konstantin Veliki, Klinički centar Niš, Naučno-tehnološki park, auto-put mira...

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nasilje na ulicama u režiji blokadera

Za to vreme, blokaderi su na ulicama Niša pokazali samo nasilje i teror koji građani trpe već nekoliko meseci.

Najpre su mučki napali gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića koga su blokaderi i opozicija gađali jajima, a na meti se našao i direktor Doma zdravlja, Milorad Jerkan koga su najstrašnije napali jureći ga po ulici i polivajući vodom.

Blokaderi su svu svoju okrutnost pokazali i kada su fizički nasrnuli i na žene, pa je članica SNS Danijela Krstić pogođena kamenicom u glavu.

Kako je tada zvanično saopštio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, desetine ljudi je tom prilikom povređeno, što jajima, što kamenicama koje su bacali na njih.



Autor: Dalibor Stankov