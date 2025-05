Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Tirani danas i sutra, 15. i 16. maja 2025. godine, gde učestvuje na 6. samitu Evropske političke zajednice, na kojem će se razgovarati o unapređenju političkog dijaloga i saradnje u cilju jačanja bezbednosti i stabilnosti na evropskom kontinentu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas medijima iz Tirane.

- Beskrajno hvala Tusku kakvu je budućnost Zapadnom Balkanu ponudio. Dugo je to trajalo, skoro 3 sata i zahvalan sam svima na dobrom razgovoru. Verujem da postoje šanse da ponovo probudimo nadu i u Srbiji.

Vučić kaže da se plaši da situacija u BiH nije dobra.

- Možete pitati Cvijanović. To nije nešto što će dopneti dobro bilo kome u BiH. To je neka vrsta zaustavlčjanja procesa, i to je volja nekog čoveka - rekao je Vučić o najnovijim Šmitovim rečima.

- Nisam dobio nikakav zahtev ni u usmenoj ni u pisanoj formi ni od jedne nadležne institucije. Izgleda neko nije nadležan a hteo bi da bude nadležan za nešto. Što ih je manje i što brže propadaju, nervoza će da bude sve veća.

- Što ih je manje, sve više propadaju. Vidimo da je sve vreme bila politika u pitanju. Ja sam davno rekao da se iza svega krije obojena revolucija i politika. Reč je o ogoljenoj politici, najgoroj vrsti politike koja je ušla na fakulčtete. Oni sada hoće da prave opštinske odbore, i sve su to kriminalne aktivnosti. Sve što rade, za sve su nenadležni, a izbegavaju institucije. Izbora će biti u narednih godinu ipo dana, kada nadležne institucije donesu odluku o tome. Ono što je važno je da pozovem ljude da dođu na veliki skup u Niš - rekao je predsendik Vučić.

- Očekujem nedvosmislene napada zbog odlaska u Moskvu. Pokušaću da preuzmem sve na sebe, da Srbija ne plaća za to. Verujem da možemo da napredujemo na evrospkom putu. Oni su ukazali na promenu geopolitičke situacije, govorili smo o poređenju sa 2022. godinom, i sada verujemo da sve to može da ide snažnije i brže. Imaćete, gledaće oni da se usaglašavaju gde mogu, govorim o Americi i Evropi. Tako da, to nam pruža dodatnu priliku za napredovanje u Evropi - rekao je Vučić potom.

Sutra sam u Nišu organizovao ručak za istaknute ljude i profesore koji su se tu pojavili, koji su se učlanili u pokret i koji će govoriti za govornicom, dodao je predsednik.

Tokom Samita u glavnom gradu Republike Albanije, predsednik Vučić učestvuje na okruglom stolu na temu očuvanja bezbednosti Evrope i jačanja demokratske stabilnosti.

Plan posete obuhvata i niz bilateralnih susreta predsednika Vučića sa evropskim zvaničnicima, među kojima su predsednik Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Kir Starmer, savezni kancelar Republike Austrije Kristijan Štoker i generalni sekretar Saveta Evrope Alan Berse.

U okviru dvodnevne posete, obuhvaćeno je i prisustvovanje predsednika Vučića večeri koju za učesnike Samita iz regiona Zapadnog Balkana i predsednika Vlade Republike Poljske Donalda Tuska priređuje predsednik Evropskog saveta Antonio Košta sa zvaničnicima Evropske unije, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i visokom predstavnicom EU za spoljnu politiku i bezbednost i potpredsednicom Evropske komisije Kajom Kalas.

Predsednik Vučić oglasio se sinoć uoči neformalne večere, poručivši da će se na današnjem samitu razmatrati ključni izazovi, predlagati rešenja, kao i raditi u cilju izgradnje bolje budućnosti za sve građane našeg kontinenta. Vučić je tada istakao da je bitno da otvoreno razgovaramo, da svako ima priliku da iznese svoje mišljenje, kako bismo se bolje čuli i razumeli.

Autor: D.B.