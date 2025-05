Vrlo sam zadovoljan, razgovarali smo o važnim projektima! Vučić se oglasio iz Tirane: Borili smo se za zemlju i mislim da smo dobar posao uradili.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Tirani na Samitu Evropske političke zajednice u Tirani.

- Imali smo dobre razgovore sa predstavnicima mnogih zemalja, bilateralnih sastanaka, dugih i važnih sastanaka. Ima osam dug razgovor sa Koštom, sa brojnim evropskim liderima od novog austrijskog kancelara kog sam danas upoznao i razgovarali o daljoj saradnji sa Austrijom, preko Meloni, Tuska, Orbana, sa kojim ću imati susret već naredne nedelje u Srbiji, od Fica, Kaje Kalas, sa Kobahidžeo gruzijskim premijerom. Video se na kratko sa svima drugima, od Sančeza, do grčkog predsednika, Maje Sandu iz Moldavije. Razgovarali od važnim ptianjima i verujem dobili bitnu poruku iz evropskih institucija da je Evropa raspoložena za proširenje više nego ranije i ako budemo obavili posao da možemo da računamo na podršku - rekao je Vučić.

- Vrlo sam zadovoljan, imali smo dobre razgovore sa predstavnicima mnogih zemalja - rekao je Vučić na početku.

- Razgovarali smo i o nekim konkretnim projektima, a to je interkonektor sa Severnom Makedonijom i o drugim infrastrukturnim projektima i agendi rasta - napomenuo je.

Borili smo se za zemlju i mislim da smo dobar posao uradili. Razgovarali smo i sa liderima iz regiona. Bio sam i sa Erdoganom, u kratkom vremenu smo postigli mnogo toga i dogovorili sastanke sa budući preriod

- Razgovarao sam sa Makronom u Jelisejskoj palati, sa Meloni pre odlaska u Moskvu. Donald Tusk je bio strašno fer kada se govorilo o tome i kada je Kalas pokrenula to pitanje, toliko je bio fer da mogu da mu kažem hvala poljskom premojerom. Da ljudi u Srbij treba da znaju da ne bi trebalo to da mu zaboravimo, bio je toliko fer. Poljska je sada predsedavajuća EU, to dodatno daje težinu. Oni su prva armija Evrope po brojnosti - kaže Vučić.

Na pitanje da li je neko pomenuo odlazak u Moksvu, kaže da niko to nije pominjao na plenarnom delu.

Šesti Samit Evropske političke zajednice (EPZ) okupio je danas u Tirani lidere iz cele Evrope - 27 članica EU i 20 država koje nisu članice.

