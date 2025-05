Naručena medijska operacija: Od suverenog i jakog lidera Aleksandra Vučića žele da 'naprave' diktatora, da bi ga zamijenili slugom!

Vreme je da se spustimo malo na zemlju i pogledamo stvari onakve kakve jesu – bez iluzija, bez samoprevare, bez propagandnog ulepšavanja stvarnosti. Postavite sebi jedno jednostavno pitanje: kada ste poslednji put pročitali pozitivan tekst o Aleksandru Vučiću u bilo kom ozbiljnom zapadnom mediju? CNN? Politico? Der Spiegel? Guardian? Teško, gotovo nikad.

To nije slučajno. To nije plod kritičkog novinarstva. To je sistemska, planska i ciljana kampanja. Zašto? Zato što Zapad ne voli jake lidere koje ne može da kontroliše. Zapad ne voli kada neko odbije da se savije pod ultimatumima. A Vučić, kakav god da je, nije neko koga ambasadori zovu na raport.

U trenutku kada ceo Zapad uvodi sankcije Rusiji, Vučić odbija da Srbiju povede tim putem. To nije “neutralnost” – to je suverenitet. To je stav. A stav se danas skupo plaća.

Vučić je, uprkos pritiscima, sačuvao dobre odnose i sa Moskvom i sa Pekingom. U zemlji u kojoj investicije iz Kine rastu, gde Rusija i dalje ima strateški značaj, to Zapadu bode oči. I zato mediji koji su u njihovoj orbiti ne pišu o Vučiću kao o državniku – već kao o problemu.

Zapad ne voli da sedi naspram nekoga koga ne može da uceni. Njihove ambasade u Beogradu nisu tu da posmatraju – one su tu da deluju. Da utiču. Da preusmeravaju. Da traže lojalnost, a ne pregovore. I tu dolazimo do suštine problema: Vučić nije taj koji igra kako ambasadori sviraju. A to je za njih – neoprostivo.

Zato i ne prestaju pritisci – kroz NVO sektor, kroz medije, kroz izveštaje Evropskog parlamenta, kroz “izveštaje o ljudskim pravima” koji su pisani kao naručene presude. Njihov cilj nije reforma Srbije – njihov cilj je slabljenje onoga ko stoji čvrsto, kako bi postavili nekoga ko kleči.

Da se razumemo: svako ima pravo da kritikuje Vučića. Ali kada kritike dolaze u orkestriranom ritmu iz istih centara moći, pod istim narativima, onda se to više ne zove novinarstvo – to se zove operacija. A meta je jasna.

Vučić smeta jer sarađuje sa Kinom. Vučić smeta jer se ne odriče odnosa sa Rusijom. Vučić smeta jer ima političku snagu i legitimitet koji se ne može tek tako razbiti. I zato se pokušava sistematski srušiti njegova pozicija, ne zbog Srbije, već zbog geopolitičkih računa velikih sila.

Zato nećete čitati lepe stvari o njemu. Ne zato što ih nema, već zato što Zapad ne želi da građani Srbije vide lidera – već da zamišljaju “diktatora”. Jer jedino tako mogu pripremiti teren za poslušnika.

Upravo zato je danas, više nego ikad, važno zadržati trezvenost i ne dozvoliti da nas spinovi sa strane pretvore u sopstvene neprijatelje. Srbija mora da ostane svoja, a ne tuđa.

I mora da zna – slab predsednik znači jak uticaj onih sa strane. A to nikada nije bila dobra formula za ovu zemlju.

Autor: Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik TV PRVA i osnivač portala BORBA