Karadarević: Ne sme nikom biti cilj da rušimo pravosuđe, već da mu omogućimo da radi najbolje što može

Kao advokat koji već petnaest godina svakodnevno zastupa klijente pred sudovima u Srbiji, osećam odgovornost da javno izrazim zabrinutost i reagujem iz ugla profesije zbog aktuelnih blokada pravosudnih institucija u zgradi kod SPENS-a u Novom Sadu.

U toj zgradi nalaze se Osnovni, Viši i Apelacioni sud, Privredni sud, kao i tužilaštva istih nivoa. Poslednjih dana, zaposleni – sudije, tužioci, advokati, službenici – nisu u mogućnosti da uđu u svoje kancelarije i rade svoj posao.

Još alarmantnije od fizičke blokade jeste poruka koja je poslata javnosti: da će sudovi biti "otkočeni" tek kada se puste iz pritvora određena lica, a da sudije koje odlučuju o tim predmetima mogu da uđu kako bi – kako se navodi – „doneli pravu odluku“. To je direktan pritisak na pravosuđe. To je ucena. I to je opasno za sve nas sa potencijalno ozbiljnim posledicama.

Pored toga, objavljivanje tekstova sa fotografijama sudija i tužilaca uz naslove poput „Učinimo ih poznatim“ predstavlja javni linč i zastrašivanje ljudi koji moraju da sude nezavisno, stručno i bez straha.

Ovo nije više pitanje jednog slučaja. Ovo je pitanje budućnosti celog pravosuđa. Dok je pažnja usmerena na pojedinačne odluke, mnogi drugi postupci – od krivičnih predmeta do privrednih sporova – ostaju blokirani. Danas je moj klijent ostao bez zakazane odbrane. Isto se desilo u petak. Isto će se desiti i sutra – i ne samo njemu, već desetinama ljudi koji čekaju odluke o svojoj slobodi, o svojoj pravdi.

Ne sme nikom biti cilj da rušimo pravosuđe, već da mu omogućimo da radi najbolje što može u datim okolnostima. A ono to sigurno ne može ukoliko mu se prilazi sa pozicija sile, pritiska i ucene.

Ako dozvolimo da se ovako vrši pritisak na sud, sutra će svaki nezadovoljni pojedinac ili grupa pomisliti da može da blokira institucije i traži da se presude menjaju po sopstvenom nahođenju. Time više ne bismo imali državu prava, već uličnu presudu. Ako se akteri blokada zalažu za državu prava, onda molim sve da svojim primerom počnu tako da tretiraju pravosuđe i uvažavaju naše profesije.

Kao pravnik, kao advokat i kao građanin, ne mogu i neću podržati ovakve metode borbe. Blokadom pravosudnih institucija ugrožava se vladavina prava i poverenje u sistem. I ono najvažnije – ugrožava se pravda za sve, ne samo za one zbog kojih je blokada i nastala.

Pozivam sve nadležne institucije da reaguju – brzo, odgovorno i u skladu sa zakonima ove zemlje. Takođe, pozvaću Advokatsku komoru da jasno osudi ne samo blokadu rada suda i tužilaštva, već i javno targetiranje i pritiske na kolege iz pravosuđa.

Sudije i tužioci moraju imati pravo da svoj posao obavljaju bez straha i bez pritiska. Samo tako možemo govoriti o pravdi u kojoj ima mesta za sve nas.

Autor: A.A.