Policija u Nišu intervenisala kako bi sprečila sukob! Dačić za Pink: Blokaderi foteljaši hteli da prođu kroz legalno prijavljeni skup

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije rekao je na TV Pink da se policija mesecima trudila da bude uzdržana na protestima blokadera, čak je i neprijavljenim skupovima pokušavala logistički da im pomogne i da im obezbedi veću bezbednost.

On je rekao da je policija preko društvenih mreža na neki način dobijala informacije gde se i šta održava.

- Odjednom se pojavi ne tako velika grupa ljudi i blokira saobraćaj. Ako ih neko od građana popreko pogleda, onda se oni odmah žale, prijavljuju policiji i policija reguje - rekao je Dačić.

Kaže da kada neko drugi hoće da organizuje skupove, onda oni kažu da to ne može.

- Pa kakav je to pristup to je jedan totalno antidemokratski. U tom smislu je i u Nišu bila jedna situacija - kaže Dačić.

Kako je rekao, blokaderi su hteli da prođu kroz prostor gde se održava prijavljeni skup sve u želji da dodje do provokacija i eventualnih sukoba.

- U tom smislu policija je morala da donese rešenje i odredi prostor gde bi oni mogli da se okupe, kako ne bi došlo do fizičkog kontakta i do incidenta sa ljudima koji su bili na prijavljenom skupu - rekao je Dačić.

Njihov skup je, kaže Dačić, organizovan sa željom da se protestvuje protiv održavanja skupa koji je legalno prijavljen.

On je naveo da blokaderi i pristalice opozicije imaju dvostruki pristup.

Kao još jedna primer on je naveo prebijanje palicom pristalice vladajuće stranke od strane opozicionog aktiviste i sada proteste ispred policijske uprave kao bi se napadač oslobodio.

- Ljudi, mi smo izgubili potpuno kriterijum o čemu se ovde radi, po kom osnovu neko može da kaže e ti si mogao da udariš ovoga, a drugi treba da sedi u pritvoru. Takav je slučaj i ovo u Novom Sadu što se dešava da vi nemate jedan ujednačen pristup svemu tome i gde se donose ad hoc odluke koje su veoma često i politički obeležene - rekao je Dačić.

Govoreći o blokadi Apelacionog suda u Novom Sadu i oslobađanju dvojice aktivista i profesorke Marije Vasić iz pritvora, Dačić je reako da je očigledno da se neke odluke donose pod pritiskom.

O studetnima i njhovim zahtevima za izbore Dačić kaže da tu imao čistu situaciju a to je da neko hoće da se kandiduje na izbore, traži izbore, hoće da smeni aktualno rukovodstvo.

- Oni koji to traže mislim da ne razumeju da održavanje izbora nije pitanje samo lepih želja i donošenja odluka na plenumima, nego je pitanje i organizacije. Oni to ne razumeju, ali je to sada neka tema da bi imali sa čime da drže tenziju i temu o kojoj će da govore - kaže Dačić.

Navodeći da je na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost zaključeno da je bezbednosna situacija u zemlji stabilna, Dačić je dodao i da je zaključeno da institucije imaju zadatak da obezbede bezbedno funkcionisanje svih građana.

"Situacija se normalizuje, nema više ni jedne škole koja je u potpunoj blokadi, a ima oko 80 škola koje rade skraćeno 30 minuta ili kombinovano od više od 1.800", kazao je Dačić.

On je pojasnio da policija više ne odobrava skupove, već, ukoliko se pokaže da je rizičan po bezbednost, može samo da se zabrani.

