Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne postoji nijedna zemlja u svetu da je neko posle dva meseca izašao iz pritvora, a da je optužen za tako teško krivično delo - pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije i dodao da je zbog toga reagovao sa velikim gnevom na takvu odluku Apelacionog suda u Novom Sadu, jer je samo običan čovek.

- Veliki Lav Nikolaj Tolstoj je, osim što je bio veliki književnik, grandiozan književnik, bio veliki filozof, posebno u delu pravoslavne filozofske misli koje su strašno važne. Ali je rekao, između ostalog, jednu divnu rečenicu, parafraziraću je - nikada ne otkrivajte svoje snove, svoje tajne, svoje nade. Ako to učinite, teško ćete uspeti. Ja nisam blizu snage i uma velikog Tolstoja. Ja sam običan čovek koji ima emocije, koji uvek vodi računa o poziciji na kojoj se nalazi - rekao je Vučić ekskluzivno za Pink.

Istakao je da niko iz opozicije nije mogao da kaže za njega da je nekoga vređao ili se ponašao nepristojno.

Mogli su da kažu da sam bio ljut ili bio besan. Nije daleko od istine. Prosto, čini mi se da se svaki častan čovek tako oseća. Čini mi se da se svaki normalan čovek u ovoj zemlji tako oseća. Već dugo vremena, ne od juče, kod nas je sve okrenuto naopačke. Trebalo bi, valjda, svi da se divimo đacima i studentima koji ne uče i ne rade, a da osuđujemo, linčujemo i tučemo one koji bi da uče.

Zapitao je u kojoj zemlji na svetu to postoji kao primer.

- Nigde, nikada nije postojao, nikada neće postojati, osim što su pokušali da to nametnu u našoj zemlji. Kada se tome suprostavite, čudno je da vas proglase ludim i nenormalnim, a oni su valjda normalni. U zemlji u kojoj gonite nekoga ko otvoreno kaže da su spremali puč, vojni udar, dakle ne preko unutrašnjih struktura države, ne ne znam na koji način, već striktnim, direktnim nasiljem preko vojske, a to su neki od okrivljenih u ovom postupku jasno izgovorili i potvrđeno da su to govorili, nije reč o bilo kakvom falsifikatu ili bilo čemu sličnom - naveo je Vučić.

Naglasio je da je proverio da ne postoji nijedna zemlja u svetu da je neko posle dva meseca izašao iz pritvora, a da je osumnjičen, okrivljen ili optužen za tako teško krivično delo.

- Nema takvog slučaja u svetu. Kao što nema slučaja u svetu da su četiri lica, zato što su branili svoju imovinu, branili prostorije za koje su bili ovlašćeni da ih štite, oni bili napadnuti. I nisu oni junaci zato što su ih jurili u jednu sobu, u drugu ulicu, već zato što su proveli u jednoj sobi četiri meseca u pritvoru da niko ne zna zbog čega - istakao je Vučić.

- Za 120 dana mogli ste 100 svedoka da ispitate. Jasno je da je to politička odluka obojene revolucije - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, širom Srbije postoje napadi na prostorije SNS-a.

- To je postalo normalno i uobičajeno - kazao je Vučić i dodao da nije normalno sada da se branite.

Vučić je rekao da su pušteni oni koji kažu da bi ponovili krivično delo.

- Siguran sam da će ovo ostati zapisano u istoriji kao vreme beščašća, najvećih udara na našu zemlju - naglasio je Vučić.

Prema njegovim rečima, jasno je da je odluka Apelacionog suda doneta pod pritiskom.

- Mi ne smemo da budemo slučni njima, to nikako - naveo je Vučić i dodao da svoju današnju emociju ne bi nazvao besom, već gnevom.

Moje pitanje je koliko još svedoka morate da saslušate i sa koliko još odmora treba da se vratite... Baš ih briga što ti mladi ljudi čame u pritvoru.

Vučić je rekao da je devojka koja je okrivljena što je pokušala da se odbrani pokušala da izvrši samoubistvo.

Vučić je naveo da blokaderi neće da pričaju ni sa njim ni sa ministrima, kao ni sa tužiocima.

- Vaša politika je da ne razgovarate, da bijete, da gađate jajima, da se hvalite nekim licima sa kacigama i kapama i mislite da će nekog da tuku - kazao je Vučić i dodao:

Da ne pričam o političkim ciljevima. Da podsetimo, glavni politički ideolog blokadera i rektora Đokića je Nataša Kandić...

Vučić je rekao da zbog toga oni imaju podršku i finansiranje sa zapada, te naveo da se jedan automobil pokvario na njihovom putu i da su za popravku platili odmah iz džepa 3.000 evra.

- To su isti ljudi, ista prevozna sredstva - naveo je Vučić i dodao da je Nataša Kandić srce tog sistema u idejnom smislu.

Kako je rekao, davno je rekao da će se pojaviti sa političkim zahtevima, što se i desilo.

- Uvek na kraju dođe politička agenda gde kmetovi, poslušnici i sateliti moraju da ispunjavaju svoja obećanja onima koji su im pomogli da se vlasti dočepaju. Kada ovo govorim govorim na racionalan način. Da li ima gneva u meni? Naravno da ima, ja sam samo čovek. Bio bih mašina da me takve stvari ne pogađaju, a nisam mašina. Brinem o porodici koja se zove Srbija - naglasio je Vučić.

Povodom reči Dinka Gruhonjića Vučić kaže da ti uhapšeni nisu politički zatvorenici već teroristi koji su spremali najteža dela protiv svoje države.

- U svakoj zemlji bi bili osuđeni na 20 godina zatvora, ali kod nas je sve izrnuto - naveo je Vučić.

Povodom oglašavanja Karića Vučić je rekao da pre nije verovao Miloševiću kada mu je rekao da ne postoji gori čovek od Bogoljuba Karića.

- Postoji ogroman broj ljudi koji su ih prozreli, koji žele da država ide napred. Ljudi su se podigli, odbranili su se u Nišu i u Kuli, bilo je bar stotinjak napada na naše ljude i u svakom su pobegli. Krenuo je otpor da se širi Srbijom od onih koji bi strahovladu da uvedu u Srbiju - kazao je Vučić.

Dobre vesti za građane

Kako je rekao, za nekoliko dana će objaviti divne vesti za naše građane, a biće pokrenut i novi zamajaz za strane direktne investicije.

- Moramo po tom pitanju da pokrenemo stvari. Takođe, verujem da ljudi očekuju rezultate kredita za stanove za mlade, 5.000 njih je izrazilo želju za tim - naveo je Vučić i dodao:

Malo ljudi prima minimalac, samo 95.000, a nekad ih je bilo 500.000.

Knjiga o obojenoj revoluciji

Vučić je otkrio da je počeo da piše knjigu o obojenoj revoluciji na kojoj veruje da će zaraditi, te dodao da će novac donirati Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

Kosmet

Govoreći o Kosmetu rekao je da je mnogo licemerja.

- Za sve njih koji su priznali nezavisno Kosovo nijedan dokument ne znači ništa - naveo je Vučić i dodao da ih za sve briga:

Vi ste mali, vi morate da slušate, mi smo odlučili da vam otmemo taj deo teritorije.

Vučić je rekao da na primer Zelenski reč nije rekao loše o Srbiji.

- Mi imamo kontakte sa Ukrajinom, oni nisu priznali Kosovo, video sam da im je smetao odlazak u Moskvu, ali reč nije rekao - istakao je Vučić.

Kako je rekao, u narednom periodu snaženje vojske će biti jako važno u svetu.

- Zameraju nam jer smo i to na vreme prepoznali, 15. septembra će građani moći da vide šta sve naša vojska ima - naveo je Vučić.

Autor: Pink.rs