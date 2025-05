SINIŠA MALI VIDEO ŠTA JE POTREBNO KOSJERIĆU: Vidimo se kada se završi rekonstrukcija škole, a i na Vidovdan kad otvaramo Preljina - Požega

Predsednik Opštine Kosjerić Žarko Đokić provozao je u automobilu ministra finansija Sinišu Malog kroz to mesto kako bi video šta je sve potrebno građanima tog grada.

- Sve što radimo je deo tzv. projekta ”Srbija – skok u budućnost 2027”. Svaka ti čast, nije lako, ali znam koliko možeš da budeš dosadan i uporan da dobiješ za Kosjerić ono što Kosjeriću treba, a to su te investicije i to je taj dodatni novac. Tebi svaka čast. Kažem još jedanput – nije lako razgovarati sa tobom, ali svaka čast na upornosti i po meni, građani Kosjerića to treba da cene. Ako nešto treba da cene, tu ljubav prema Kosjeriću sa njegove strane i upornost da dobije što više za ovu lokalnu zajednicu. Žarko, vidimo se kada se završi rekonstrukcija škole, a Boga mi i ranije. Na Vidovdan već otvaramo Preljina – Požega pa se vidimo tada. To je za mesec dana - napisao je Mali na Instagramu.

Autor: Dalibor Stankov