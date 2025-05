'TEROR MANJINE NAD VEĆINOM' Ministar Milićević o blokaderima: Nemoć vodi do veće radikalizacije i do većeg nasilja

Milićević je rekao da je svima potpuno jasno da su studenti blokaderi zloupotrebljeni u političke svrhe i naveo da to dokazuje i poslednji, kako je rekao, "imaginarni predlog" nekakve grupacije za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Ministar bez portfelja zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđe Milićević izjavio je danas da u Srbiji poslednjih šest meseci traje teror manjine koja blokira puteve, institucije, privredu i budućnost mladih nad većinom građana koja želi mir, stabilnost, rad, razvoj, prosperitet i napredak.

Milićević je za Tanjug rekao da je svima potpuno jasno da su studenti blokaderi zloupotrebljeni u političke svrhe i naveo da to dokazuje i poslednji, kako je rekao, "imaginarni predlog" nekakve grupacije za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

- Postoji jasan teror manjine nad većinom, a tiha većina se ponaša dostojanstveno i pristojno i trpi taj teror, trpi Srbija, trpe građani, privreda, institucije i naša deca jer ne mogu da budu deca i trpe studenti zato što ne mogu da idu na fakultet - naveo je Milićević.

On je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na skupu u okviru svenarodnog sabora u Nišu izašao sa jasnim stavom da nema više razmatranja bilo kakvih zahteva, već da se Srbija okreće onome što želi većina, a to je rast i razvoj.

Milićević je dodao i da su studenti blokaderi imali pruženu ruku od strane vlasti i da im je bio ponuđen dijalog, savetodavni referendum, kao i izbori, ali da su oni to odbili jer su se nadali da će 15. marta, kada su organizovali protest u Beogradu, doći do nasilne smene vlasti.

- Pomislili ste da će taj 15. mart biti dan D. Kad ste videli da narod neće obojenu revoluciju, da narod neće nasilno preuzimanje vlasti, onda je došlo do radikalizacije. Kada imate nemoć, kada imate pad intenziteta u tim protestima, onda se ide ka nekoj još većoj radikalizaciji. Nemoć vodi do veće radikalizacije i do većeg nasilja - rekao je Milićević.

Kada je reč o zahtevu studenata blokadera za vanredne parlamentarne izbore, Milićević je ukazao da postoje jasne zakonske procedure kako se definiše taj zahtev i kome se prosleđuje i istakao da ono što su na društvenim mrežama predložili grupa profesora i studenata izgleda tragikomično.

- Izbori ne mogu da budu svrha za sebe, izbori se raspisuju onda kada treba, ali ne mogu da budu instrument zarad nekakvih protesta ili ne znam čega. Niko ne beži od izbora i nikada niko nije bežao od izbora, uvek su imali, kada govorimo o tzv. opoziciji, demokratski konkretan predlog i stav od strane predsednika, od strane vladajuće koalicije i predsednik je bio jasan i ovoga puta - naveo je Milićević.

On je dodao da je Srbija posvećena reformama i evropskom putu, ali da pojedinci očigledno ne znaju šta su to evropske vrednosti.

- Kada je reč o EU, hajde da govorimo o suštini, ovde se iniciraju izbori putem društvenih mreža i suština je zatražiti izbore, a da do njih ne dođe. Ta deca su zloupotrebljena, izgubili su mnogo vremena, a dovoljno su naivni da sami, gostujući na televizijama, kažu šta je cilj - vanredni parlamentarni izbori, do čega, zapravo, ne žele da dođe - istakao je Milićević.

Autor: A.A.