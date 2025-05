MILIĆEVIĆ O ZAHTEVIMA BLOKADERA: Pojedini žele da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, a da se zapravo nikada ne održe

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević ocenio je danas da raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koje traže studenti blokaderi, ne bi doprinelo smirivanju situacije i rešenju krize, već bi, kako kaže, dovelo do još veće eskalacije.

- Zahtev za raspisivanje izbora nije došao iz insituticija već sa ulice, što je krajnje neprimereno. Raspisivanje izbora je institucionalno pitanje, a ne ulično pitanje. Srbija je ozbiljna država koja ne može biti politički poligon za eksperimente - rekao je on za Tanjug.

Milićević je rekao da iako poštuje demokratsku inicijativu koja između ostalog podrzumeva i zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, ovo nije demokratska inicijativa, jer se radi o imaginarnom zahtevu za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora putem društvenih mreža.

Ministar je istakao da postoje jasno definisane procedure kako se pokreće inicijativa i zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Milićević je napomenuo da se vanredni parlamentarni izbori raspisuju kao odgovor na određenu institucionalnu potrebu, a ne koriste se kao instrument određenih blokada i protesta, i poručio da je važno da Srbija ide ka stabilizaciji sistema, zbog čega je i formirana nova vlada.

- Prelazak sa nazovite građanskog aktivizma ka političkom aktivizmu ne bi doveo do rešenja, već bi doveo do još veće ekslalacije, jer imate stav pomalo politički neukih mladih ljudi koji kažu da insistiraju na raspisivanju izbora, a na pitanje za izborne uslove kažu da će biti unapred pokradeni. Pojedini žele da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, a zapravo da se nikada ne održe - ocenio je on.

Milićević je rekao da je od početka studentskih protesta jasno da oni nisu studentski protesti, već da su oni u rukama političkih centara moći i dodao da manjina koja sebe naziva "blokaderima" uz podršku manjinske akademske zajednice želi svoje opšte političke stavove da predstavi kao studentske stavove, što je nepošteno i neistinito.

Komentarišući blokade koje traju proteklih šest meseci i trenutno stanje na fakultetima, Milićević je ocenio da je dolazak premijera Đura Macuta na čelo Vlade Srbije promenilo nešto u smislu da postoji odgovoran i posvećen pristup situaciji i da predsednik vlade bude most ka što širem društvenom dijalogu.

- Znam koliko energije predsednik vlade zajedno sa ministrom prosvete posvećuje inicirajući da dođe do dijaloga, iako smo od samog početka imali odbijanje dijaloga koji je u startu ponudio predsednik Srbije. Smatram da je samo izgubljeno dragoceno vreme, da smo čuli nekakve floskule i kvazi razloge - rekao je on.

Milićević je rekao da je odbijanjem dijaloga izgubljeno dragoceno vreme, jer smatra da bi razgovor predsednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima univerziteta, dve strane koje imaju pun legimitet, doprineo smirivanju situacije i rešenju krize.

- Juče je održan sastanak rektora zajedno sa predstavnicima Rektorskog kolegijuma dekanima, profesorima. Čuo sam u medijima da je bilo burno, da je akademska zajednica podeljena. Zašto se nije pored blokadera za koje ne znamo ni ko su, razgovaralo sa studentima koji žele da studiraju? Razgovaralo se o dve teme, da li nastaviti sa blokadom ili napraviti plan za nastavak studija - naveo je ministar.

