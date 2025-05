Jedino su sa Ekonomskog bili jasni i nedvosmisleni da je sve ovo što rektor, Prošireni rektorski kolegijum i blokaderi rade - direktno kršenje zakona!

Više je nego očigledno da je Beogradski univerzitet počeo da funkcioniše kao politička stranka što se vidi i iz zapisnika sa sastanka Proširenog rektorskog kolegijuma, koji je održan u ponedeljak 19. maja, a u koji smo imali uvid.

Iz tog zapisnika proizilazi da njihov osnovni cilj nije obrazovanje, već promena vlasti, a za to bez ustručavanja koriste sva raspoloživa sredstva - i to ne samo da koriste sve resurse univerziteta i pojedinačnih fakulteta, već priznaju da ih ono što treba da bude njihova primarna delatnost a to su obrazovanje i nauka, odvlači od njihove stvarne misije - promene vlasti?!

Štaviše, oni ukazuju da ukoliko krene bilo kakav oblik nastave, studenti blokaderi, profesori, dekani i rektor neće imati vremena za kampanju i svoje političke aktivnosti. A očigledno je i da strahuju da će izgubiti studente blokadere u manjim mestima gde su

im potrebni zbog kampanje.

Upravo je taj sastanak, koji je trajao više od šest sati, pokazao pravu sliku stanja na Beogradskom univerzitetu.

Kako smo mogli da vidimo iz zapisnika, na sastanku tog Proširenog rektorskog kolegijuma otvoreno se pričalo o političkoj artikulaciji i ciljevima što je potpuno suprotno Zakonu o visokom obrazovanju (član 43, stav 10) - znači potpuno nezakonito!

Da stvar bude još skandaloznija, niko, sem predstavnika Ekonomskog fakulteta, nije se ovome niti otvoreno usprotivio niti upozorio da je ovako delovanje potpuno protivzakonito.

Iz uvida u zapisnik vidi se šta koji fakultet "misli", pa je tako u ime Pravnog fakulteta izrečen frapantan stav: "Ova Skupština (a misle na Skupštinu Srbije) ne treba da dočeka jesenje zasedanje... Fokus treba da bude da pobedimo ovu vlast“.

Sličan stav iskazali su i blokaderi s Matematičkog fakulteta koji se poručili: "Kolega s Pravnog – delimo stav, to treba da bude potpuni fokus našeg delovanja... Suština je da ova Skupština ne može da bude tu u septembru“.

Šokantan stav Tehnološko-metalurškog i Poljoprivrednog fakulteta

Tome se pridružio i Tehnološko-metalurški fakultet koji je bio sledećeg stava: „Imamo političku artikulaciju. Naš pokret ide ka razvlašćivanju režima“.

Štaviše, otišli su i korak dalje pa jasno kažu da ne mogu da krenu na nastavu, jer neće imati vremena za predizbornu kampanju?!

"Ako bismo sad krenuli na nastavu, da li bismo mogli da iznesemo kampanju"

Ni Poljoprivredni fakultet nije zaostajao u zamislima pa je izneo sledeće: "Pored parlamentarnih izbora koje tražimo, postoje i u Kosjeriću i Zaječaru. Takođe radimo na tome“.

I neverovatno je da sve to dešava na sastanku s rektorom i dekanima koji treba da raspravljaju o svojim delatnostima.

Međutim, to se ne dešava već nešto sasvim drugo - Poljoprivredni otvoreno kaže da učestvuje, kao fakultet u političkim aktivnostima vezanim za lokalne izbore u Zaječaru i Kosjeriću, i niko ih ne prekida ili upozorava da je takva aktivnost protivzakonita?!

Na sve to nadovezao se i predstavnik Biološkog fakulteta koji upozorava kolege da bi početak nastave značio povlačenje studenata iz svojih rodnih mesta nazad na fakultet, što je loše, jer su im studenti „značajniji u malim mestima, kako bi podstakli građane da se uključe“.

Usprotivio se jedino Ekonomski

I dok su svi oni zvučali kao stranački odbori, zanimljivo je da su jedino predstavnici s Ekonomskog fakulteta jasno rekli da je za njih kraj blokada morala biti politička artikulacija, a koja je suprotna zakonu:

"Od prvog dana, naše Nastavno-naučno veće podržava studentske zahteve. Prekretnica za nas je član 43, stav 10 (Zakona o visokom obrazovanju). Moramo da poštujemo zakon! Neke odluke ne mogu biti razmatrane u okviru fakulteta. Fakulteti imaju svoju funkciju – obrazovanje“.

Znači, od svih koji su bili na sastanku jedino su s Ekonomskog bili jasni i nedvosmisleni da je sve ovo što rektor, Prošireni rektorski kolegijum i blokaderi rade - direktno kršenje zakona!

Blokaderi u blokadi

Podsetimo, na istom tom sastanku iz zapisnika, u koji smo imali uvid, vidi se da su svi akteri - rektor Đokić, dekani i blokaderi - više nego svesni da su finansijski uništili državne fakultete koji su danas prezaduženi i ne mogu da isplaćuju svoje obaveze.

Naime, u zapisnik je uneto da su pričali kako je Hemijski fakultet već duguje 22 miliona dinara za stalne troškove, kao i da Stomatološki fakultet od januara duguje dobavljačima 130 miliona! Predstavnik Stomatološkog fakulteta priznaje da je taj fakultet praktično u blokadi.

"Ne mora država, ne moraju ni izvršitelji da blokiraju, dovoljno je da to učini samo jedan od dobavljača, pošto dugujemo duže od 45 dana", rekao je on.

Rektor Vladan Đokić i članovi Proširenog rektorskog kolegijuma će ostati zapamćeni kao ljudi koji su uništili državni univerzitet zarad politike!

Autor: D.B.