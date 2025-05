Studenti u blokadi večeras napali dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta

Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu večeras je grupa studenata u blokadi, zajedno sa građanima, napala dekana Zorana Rankovića, tako što su ga verbalno uznemiravali i sprečavali da automobilom napusti dvorište fakulteta.

Dekan Ranković je rekao Tanjugu da su među blokaderima bili i studenti sa drugih fakulteta, kao i ratni veterani, da su mu dobacivali i vređali ga kada je krenuo sa kolegom sa fakulteta. "Prilikom izlaska sa fakulteta, došlo je do verbalnog uznemiravanja. Izlazio sam sa kolegom i dok sam išao do auta, oni su uzvikivali svašta. Seo sam u auto i jedno vreme nisu mi dozvoljavali da krenem, jer su stali ispred auta", kazao je Ranković. Na snimku sa društvenih mreža se vidi da su okupljeni studenti i građani dobacivali dekanu, rugali mu se i smejali kada ih je blagoslovio i prekrstio se. Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu saopštio je juče da su studenti i profesori Fakulteta postigli dogovor da januarski i aprilski ispitni rok budu neometano održani u skladu sa već objavljenim rasporedom. Grupa studenata u blokadi tvrde da su nevažeća dva poslednja plenuma, od kojih je na poslednjem izglasana obustava blokade. Na sajtu Bogoslovskog fakulteta 21. maja objavljen je raspored ispitnih rokova, u skladu sa odlukama Nastavno-naučnog veća, prema kojem će januarski ispitni rok biti održan od 26. do 31. maja, a aprilski ispitni rok od 07. do 14. juna.

Autor: Dalibor Stankov