Bivši obeveštajac Božidar Spasić je govoreći o napadu na dekana Bogoslovskog fakulteta Zorana Rankovića rekao da se takvo ponašanje može bez dileme podvesti pod terorizam.

- Ovde se radi o takozvanom pokušaju tihog državnog udara na zemlju. I taj tihi državni udar upravo podrazumeva takve terorističke akcije u kojima se ne koristi žestoko oružje, nego su to slučajevi poput ovog na Bogoslovskom fakultetu - rekao je Spasić za Pink.

Kako je dodao, još uvek su mu u glavi slike napada u Nišu, pa u Novom Sadu...

- Kako se vršila priprema za to, to je interesantno. Četiri dana pre tog napada u niškim prodavnicama, a to niko nije primetio, odjedno se pojavili kartoni, pakovanja od 30 jaja, i to dobro umotani, da ne ispadnu. Dakle, akcija je u svakom pogledu bila sinhronizovana, dogovorena, i to su ti pokušaji, takozvanog, tihog državnog udara - istakao je Spasić.

Objasnio i zašto govori o terorizmu:

- Pogledajte blokaderske akcijama u formacijskom smislu. Njima su se pridružile beretke, penzionisane beretke, zatim bajkeri. Znate li, u slučaju, recimo, neposredne ratne opasnosti, čemu služe bajkeri? To su kuriri vojske, oni idu da izviđaju teritoriju. Dakle, oni su već formirali neke vojne kapacitete i vojne linije - naveo je Spasić.

Podsetio je da su blokaderi išli u inostranstvo da se obučavaju kako da pokrenu mase, kako da sprovode blokade, da formiraju terorističku grupu i sve ostalo.

- Ako bi imaju jedan protest ispred Vlade Srbije, da ima, recimo, dve ili tri hiljade ljudi. Kad se ubaci suzavac, kad nastupi stampedo, oni jedva čekaju da to naprave - dodao je Spasić.

