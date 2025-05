Medijski pokrovitelj blokadera u akciji: Šolak krenuo u kampanju da se Srbija proglasi genocidnom! (FOTO)

Tajkun Dragan Šolak, medijski pokrovitelj blokadera i foteljaša koji glume studente, pokrenuo je kampanju da se Srbija proglasi za genocidnu državu.



Ova kampanja, nimalo slučajno, pokrenuta je uoči godišnjice Srebrenice, koju političko Sarajevo i islamistički ekstremisti svake godine koriste za najprljaviju kampanju protiv Srbije.



U ovom slučaju, Šolakova televizija prva je počela sa prljavom kampanjom.



U jednoj od emisija ove tajkunske televizije javio se Sulejman Tabaković, savetnik hrvatske Vlade, koji je zapretio našoj državu tužbom za navodni genocid u Srebrenici.

- Vučić i Dodik su potpuno u pravu što se boje rezolucije o genocidu u Srebrenici, jer je to dokaz. Ima jedna presuda koja je krucijalna (za ponovno pokretanje tužbe protiv Srbije), a to je presuda Perišiću koji je tu oslobođen, ali su osuđeni Srbija i Crna Gora. On je proglašen nevinim jer je kao vojnik provodio planove države - ustvrdio je Tabaković.

Pomenuta rezolucija o Srebrenici, podsetimo, u Ujedinjenim nacijama usvojena je na silu, jer je većina država članica UN bila protiv ili uzdržana u vezi sa ovim sramnim dokumentom.



